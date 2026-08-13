Metrópoli | 13-08-26 | 16:42 |

Diputados locales del PAN criticaron que cinco Utopias se hayan inaugurado a medias, como lo documentó hace unos días .

Durante diversos recorridos realizados por este medio se constató que en las Utopías Mixiuhca, en Iztacalco; La Heroica, en Venustiano Carranza; Cen Tlalli, en Magdalena Contreras, y Centli, en Tlalpan, trabajadores continúan con labores de construcción, adecuaciones y detalles en distintas áreas.

Además, algunos de estos espacios aún no cuentan con la totalidad de servicios, como comedores, módulos de Agua Bienestar, talleres comunitarios o la totalidad de las actividades culturales y de salud. Aquí se suma la recién inaugurada Utopía Elena Poniatowska Amor, ubicada en la alcaldía Coyoacán, donde ayer estaba cerrada el área de tortillería.

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Ante esto, la legisladora Laura Álvarez solicitó información detallada sobre la operatividad, actividades y el programa de protección civil de las Utopías abiertas y las recién inauguradas.

“Estos retrasos se deben, nada más y nada menos, a la corrupción alrededor de estas Utopías. Se prometieron 100, pero las pocas que se han inaugurado son carentes de servicios y personal. Esto dibuja de cuerpo entero lo que es Morena, gobernando con improvisación ya que cortan el listón de las obras, pero detrás de ello, continúan trabajadores, material, escombros y lo peor de todo, hay corrupción acentuada”, sostuvo.

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Al respecto, el diputado Federico Chávez recordó que el modus operandi de anunciar, ejecutar e inaugurar obras en la Ciudad de México, con vacíos de infraestructura y a medias, es el común denominador con Morena. “Así sucedió con las remodelaciones en el Metro, en el Tren Ligero, con la ciclovía de Tlalpan y el Jardín Elevado de Tlalpan, son unos cínicos y corruptos”.

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Agregó que esta corrupción y negligencia en las Utopías es reprobable y merece sanciones administrativas para los funcionarios de la Secretaría de Obras.

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Jorge Triana, vocero del CEN del PAN, habló de la mucha negligencia y “robadera” alrededor de las Utopías. “Primero cortan el listón, se toman la fotografía lucran con una obra y hasta después ven cómo la terminan”.

dmrr

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