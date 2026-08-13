La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX publicó la convocatoria para la “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más, 2026” para el segundo semestre 2026, la cual consiste en un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales.

En la Gaceta Oficial, la dependencia precisó que los requisitos para obtener beneficio de este programa son:

Residir en la Ciudad de México , preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS). Encontrarse inscrita en el ciclo escolar vigente, en alguna institución pública en la Ciudad de México o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.

(ZMVM), modalidad mixta o escolarizada. No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.

Las personas interesadas en participar deberán registrarse en la plataforma. electrónica de la SECTEI: https://www.sectei.cdmx.gob.mx, y deberán capturar la información requerida y cargar los documentos ahí señalados.

En el documento se indica que para este 2026, se entregarán hasta 200 mil apoyos económicos y se procurará contar al menos con 50% mujeres y 50% hombres con este programa.

“Para tal efecto, se contempla la emisión de dos convocatorias, una por cada semestre, las cuales serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.

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