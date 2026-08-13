Todo está listo para el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, donde el Cruz Azul enfrenta al Chicago Fire en duelo que luce como de los mejores dentro de la cartelera del día final.

La Máquina es uno de los pocos clubes de Liga MX que consiguió llegar a esta última fecha con el invicto intacto, por lo que quiere cerrar la fase de grupos con tres victorias y nueve unidades, para así colocarse en la parte alta de la clasificación.

Desde un principio, Joel Huqui ha dejado en claro que su equipo va por todo en este torneo, y con una victoria ya aseguraría el pase para los cuartos de final.

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Última práctica en Chicago y estamos listos 💙🚂 pic.twitter.com/ZEZ5CQz3CQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 13, 2026

El cuadro de la MLS tiene una feroz competencia con tres clubes que ya disputaron su último duelo. Chicago Fire tiene seis unidades, una victoria los podría colocar dentro del liderato del grupo y un empate no les aseguraría meterse como uno de los cuatro mejores, ya que dependerían de lo que haga Austin FC.

Un gran atractivo en este duelo es ver al cuadro mexicano enfrentar a Robert Lewandowski, la superestrella polaca que llegó al club para este temporada proveniente del FC Barcelona.

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