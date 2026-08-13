Nación | 13-08-26 | 12:54 | Actualizada | 13-08-26 | 13:01 |

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), da cuenta de que en 2026 hay aproximadamente 1.24 millones de jóvenes que buscaban empleo o estaban disponibles para , cifra 72% menor a los 4.5 millones de jóvenes que identifica el estudio como “desinstitucionalizados”.

Ello de acuerdo con el estudio , elaborado por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de Fundación SM y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además, la población joven que busca o está disponible para trabajar presenta una tendencia descendente: la cifra de 2026 es 53% menor al máximo registrado en 2020, cuando alcanzó 2.62 millones. Entre 2020 a 2026, se redujeron en 1.38 millones de jóvenes en esa situación.

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La diferencia entre ambas cifras responde a que el estudio Jóvenes en México 2026, elaborado por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de Fundación SM, que utiliza el término “desinstitucionalizados” para referirse a jóvenes de entre 15 y 29 años que se encuentran fuera de la escuela y el empleo.

De acuerdo con el estudio, este grupo representa 14.3% de los jóvenes. Sin embargo, estar fuera de la escuela y del empleo no significa necesariamente estar desempleado o disponible para trabajar. Esta categoría puede incluir a jóvenes que realizan actividades del hogar, entre otras situaciones. Es decir, no equivalen a jóvenes desempleados ni a población disponible para trabajar.

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Es importante señalar que la encuesta utilizada por el estudio es representativa de 24.3 millones de jóvenes que viven en localidades de 2,500 habitantes y más. El propio documento señala que el sector rural no está incluido en la encuesta.

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Para conocer la situación de las y los jóvenes frente al mercado laboral, la STPS utiliza la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que permite distinguir entre las distintas condiciones de participación laboral. Bajo esta medición, en 2025 se registraron 1.31 millones de jóvenes que buscaban empleo o estaban disponibles para trabajar, mientras que en 2026 la cifra se ubica en aproximadamente 1.24 millones.

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En 2020 esta cifra alcanzó su máximo, con 2.62 millones de jóvenes. A partir de entonces comenzó una reducción sostenida: 1.97 millones en 2021, 1.60 millones en 2022, 1.33 millones en 2023, 1.31 millones en 2024 y 1.31 millones en 2025. Para 2026, la cifra disponible es de aproximadamente 1.24 millones.

De esta manera, entre 2022 y 2026 se registra una reducción de aproximadamente 23% en la población joven que busca empleo o está disponible para trabajar. Asimismo, la cifra de 2026 es 53% menor que el máximo registrado en 2020.

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