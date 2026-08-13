A Isaías Violante le costó entender la exigencia del América, no fue sencilla la adaptación, pero ahora, ante la ausencia de Alejandro Zendejas, ha cobrado un rol protagónico en las Águilas de Guillermo Almada.

No teme al reto y así lo demuestra en sus declaraciones. Esta vez, aseguró que América debe dar golpe de autoridad donde sea que se pare. Esta tarde, será en casa del Austin FC de la MLS.

“Siempre lo hemos dicho, todos los partidos son importantes, se jueguen donde se jueguen. América debe de dar el golpe de autoridad, hoy es igual de importante, matemáticamente no estamos clasificados, pero donde se para América debe sacar el mejor resultado”, lanzó el volante mexicano.

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A nivel grupal ve a un América en ascenso, comprendiendo cada vez más la idea del estratega Guillermo Almada, quien aún no conoce la derrota como técnico de los azulcrema.

“Austin es un rival complicado, como todos, pero nosotros estamos trabajando, estamos tomando la idea de juego del profe y lo dije, vamos a ir de menos a más. Tenemos buen equipo para sacar un buen resultado”, aseveró.

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Sin embargo, él ha sido determinante para que América luzca bien bajo el mando del técnico uruguayo. Violante asegura que vive su mejor momento desde que llegó al Nido de Coapa.

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“Simplemente estar agradecido con la afición, también con el cuerpo técnico porque hacen cosas que me han mejorado, doy mi mayor esfuerzo, pero sé que hay mucho por mejorar. Ha sido mi mejor arranque y quiero seguir así, por eso he trabajado", concluyó Isaías.

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¿A qué hora y por dónde ver el Austin FC vs América?

América está a una victoria de tomar el liderato del grupo de la Liga MX, aunque un empate les alcanzaría para instalarse en la ronda de Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Fecha: Jueves 13 de agosto

Horario: 18:30

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Transmisión: Apple TV

Sede: Q2 Stadium