No dependían de sí mismos para avanzar, pero aún así los Rayados de Monterrey cumplieron con su deber y lograron vencer al Nashville (2-1) con remontada incluida, dejando su clasificación a la siguiente ronda en manos de otros equipos como Toluca, América o Cruz Azul.

Rayados sufrió toda la noche en Nashville. Antes del minuto de partido, tras un error de Orbelin Pineda y una pésima cobertura defensiva de la Pandilla, Ahmed Qasem empujó el balón al fondo de la red con 22 segundos en el reloj. Esa anotación cayó como un balde de agua fría para los regiomontanos, que no lograron recuperarse en toda la primera mitad.

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Desde su llegada al club, Matías Almeyda ha dejado claro que una de sus prioridades ha sido imprimir actitud en el equipo, y se ha demostrado sobre todo en este torneo contra los equipos de la MLS. Rayados volvió a remontar, y esta vez lo hizo primero gracias a Orbelín Pineda (52'), quien se reivindicó de su error en la primera parte, y gracias al delantero belga Hugo Cuypers (90+2'), quien anotó por tercer partido consecutivo y selló la remontada albiazul.

A este equipo que gasta millones de dólares por temporada en refuerzos, lo mínimo que se le exige -y muchas veces no cumple- es entrega y carácter hasta el último minuto. De la mano del 'Pelado', eso se ve en cada partido.

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Los dirigidos por Matías Almeyda estaban obligados a ganar después de haber perdido en su debut contra Orlando, y a pesar de haber derrotado al Inter Miami, necesitaba de otros resultados para avanzar a la fase final. León no colaboró a la causa rayada y venció justamente a las Garzas, por lo que ahora dependen de que Toluca no le gane al Dallas FC para avanzar o tanto América como Cruz Azul caigan por goleada.