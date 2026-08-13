La Gala de Nominación de este miércoles cambió las reglas de “La Casa de los Famosos México”, luego de que el público eligiera una nueva dinámica en la que el azar fue determinante para definir el valor de los puntos que cada habitante podía otorgar.

En esta ocasión, los habitantes tuvieron que sacar una pelota de una urna. Quienes obtuvieran una bola verde podían duplicar sus votos y nominar con 6, 4 y 2 puntos, sumar a un habitante a la placa o agregar una nominación extra de tres puntos.

Por su parte, quienes sacaran una bola amarilla tenían la posibilidad de anular una nominación o restar tres puntos a alguno de los habitantes. Finalmente, la bola negra mantenía la dinámica tradicional de tres, dos y un punto.

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¿Quiénes quedaron nominados esta semana?

Después de que los habitantes pasaron por el confesionario y utilizaron los beneficios de las pelotas, la placa de nominados quedó conformada por:

Moisés Peñaloza

Flor Vigna

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García

Así votaron los habitantes

El primero en pasar al confesionario fue Ernesto Laguardia, quien otorgó tres puntos a Moisés Peñaloza, dos a Masad Altamimi y uno a Flor Vigna.

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“3 puntos a Moy porque sé que no la está pasando bien y extraña a toda su familia y estaría bien que los vea. 2 puntos a Massad por estrategia y 1 punto a Flor por estrategia”, explicó Ernesto.

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Después fue el turno de Luis Chaparro, quien se mostró indeciso al momento de elegir a sus compañeros. Finalmente, otorgó tres puntos a Yahir, dos a Moisés y uno a Flor.

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Yahir también tuvo claro su voto y entregó tres puntos a Moisés, dos a Luis Chaparro y uno a Flor. Por su parte, Flor Vigna nominó con tres puntos a Luis Chaparro, dos a Moisés y uno a Massad.

Cynthia Klitbo otorgó tres puntos a Flor, dos a Aldo Rendón y uno a Ese Pérez. Karina Torres, en tanto, dio tres puntos a Yanet García, dos a Luis Chaparro y uno a Cynthia.

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Masad Altamimi nominó con tres puntos a Memo Schutz, dos a Moisés Peñaloza y uno a Arantza Ruiz. Gema Garoa entregó tres puntos a Luis Chaparro, dos a Yanet García y uno a Ernesto Laguardia.

Aldo Rendón otorgó tres puntos a Flor, dos a Arantza Ruiz y uno a Moisés Peñaloza. El influencer Ese Pérez, por su parte, nominó con tres puntos a Moisés, dos a Massad y uno a Arantza.

“Le doy 3 puntos a Flor y vamos en la tercer semana y no sé nada de ella. Cuando quiero hablar de ella nomás no conectamos. 2 puntos a Arantza porque todos los que estamos es el que menos tengo el mejor vibe y 1 punto a Moy porque sí”, comentó Aldo Rendón.

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Moisés Peñaloza también pasó al confesionario y otorgó tres puntos a Arantza, dos a Memo y uno a Flor.

Cuando llegó el turno de Memo Schutz, el conductor dio tres puntos a Moisés, dos a Massad y uno a Ese Pérez. Fiel a su sentido del humor, explicó que una de sus razones para nominar a Ese fue su afición por el América.

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Brianda Deyanara entregó tres puntos a Moisés, dos a Flor y uno a Yahir.

Finalmente, Arantza Ruiz obtuvo una de las pelotas amarillas, por lo que pudo utilizar el beneficio para anular la nominación de Aldo Rendón. Después realizó su propia nominación y otorgó tres puntos a Moisés, dos a Ese Pérez y uno a Karina Torres.

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Con esta nueva dinámica, los habitantes tuvieron que modificar sus estrategias y depender también del azar para evitar quedar en la placa de nominados.

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