La participación de Ximena Herrera en "La casa de los famosos México" terminó de manera oficial este martes, cuando, por decisión del público, abandonó el exilio pero para regresar a su vida normal.

Aunque la actriz fue eliminada el pasado domingo, Herrera continuó aislada, y pasó las últimas horas en una cabaña, con apenas lo indispensable para sobrevivir y en compañía de Mariana Ochoa, la primer expulsada del reality. El objetivo era que mientras seguían siendo observadas, los televidentes votaran por cuál de ellas tendría una segunda oportunidad.

Finalmente, fue la exintegrante de OV7 quien obtuvo el respaldo de los seguidores y regresó a la casa, ocupando el lugar que dejó Fede Vigevani tras concluir su participación como infiltrado. Ximena, en cambio, tuvo que despedirse definitivamente y desde el exterior reaccionó a la decisión del público.

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Lejos de mostrarse molesta, Herrera aseguró que está conforme con el resultado y que apoyará a Mariana en esta nueva etapa.

“El público votó y por algo Marianita tiene que estar de regreso. Yo estaré viendo y echándoles porras desde aquí afuera, participando en las galas y esperando a mis amigos", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Sobre su paso por el programa, la actriz de "El señor de los cielos" reconoció que logró conectar con varios de sus compañeros y desearía conservar esas relaciones después de que el proyecto acabe.

"Fue muy evidente mi cercanía con Yanet y con Brianda. Con Luis y Fede también había muy buena química. El Ese Pérez también me cae muy bien... aunque estaba jugando para otro bando, uno sabe cuándo conectas de manera linda con alguien”, agregó.

El regreso de Ochoa generó debate entre los habitantes y los usuarios, quienes lo consideraron un poco injusto, ya que la cantante pudo obtener información el tiempo que pasó en el exterior.

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Mariana tiene su estancia garantizada por al menos dos semanas, y es que, una de las ventajas que obtuvo es que no podrá ser nominada en la gala de esta noche.

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