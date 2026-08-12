Luego de vivir un verano inolvidable, en el que formó parte de la Selección Mexicana que disputó la Copa del Mundo de 2026 y además concluyó sus estudios de preparatoria, Gilberto Mora continúa dando pasos importantes en la construcción de su futuro, tanto dentro como fuera de las canchas.

En medio de las versiones que lo colocan en el radar de varios clubes del futbol europeo, la joya de los Xolos de Tijuana tomó una decisión clave para su desarrollo personal al definir la universidad en la que continuará su formación académica.

Lee también Medallistas mexicanos recibirán incentivo económico por cada presea conquistada en los Centroamericanos

A través de redes sociales, la Universidad Anáhuac anunció la incorporación del futbolista a uno de sus programas en línea, una modalidad que le permitirá combinar sus compromisos deportivos con sus estudios profesionales.

"Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella. Nos llena de orgullo acompañarte en esta nueva etapa y verte construir un camino que demuestra que dejar huella también es prepararse para el futuro", se puede leer en la cuenta de instagram.

Lee también ¿Rumbo a Brasil? Brian Rodríguez sigue firme en el América, asegura Guillermo Almada

[Publicidad]

De acuerdo con la institución educativa, Mora cursará la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac Mérida. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la comunidad universitaria y por sus seguidores, quienes no tardaron en felicitar al futbolista y destacar su compromiso más allá de las canchas.