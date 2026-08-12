La diputada local de Morena Brenda Ruiz propuso que el control de cuentas de redes sociales o del celular, sea considerada violencia digital contra las mujeres.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora impulsó cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX para que constituya violencia digital cualquier conducta realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación que tenga por objeto o resultado afectar la integridad, dignidad, intimidad, privacidad, libertad, seguridad o identidad digital de las mujeres, “incluyendo la suplantación de identidad; el acceso, control o intervención no autorizada de cuentas, dispositivos o servicios digitales; la vigilancia tecnológica; y la obtención, publicación o difusión no autorizada de datos personales o información privada”.

La morenista indicó que su iniciativa también plantea que el Ministerio Público pueda ordenar, de manera inmediata, la interrupción, retiro, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos, datos, contenidos y demás elementos digitales relacionados con los hechos, así como cualquier otra medida, técnicamente procedente, para impedir que la violencia continúe o se agrave.

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Explicó que su propuesta tiene como objetivo actualizar el concepto de violencia digital y fortalecer las medidas de protección tecnológica hacia este sector de la población, debido a las graves afectaciones que les genera.

“Hoy una agresión puede comenzar detrás de una pantalla, pero sus consecuencias son profundamente reales. Afecta la dignidad, la intimidad, la seguridad, la libertad, la salud emocional y, en muchos casos, la vida de las mujeres”, puntualizó.

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Destacó que la Ciudad de México ha sido vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, agregó que la legislación debe actualizarse frente a una realidad tecnológica que cambia todos los días.

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“Presentar esta iniciativa parte de una convicción fundamental: los derechos de las mujeres deben protegerse en todos los espacios donde se desarrolla su vida, incluido el espacio digital. La transformación de nuestra sociedad también ha modificado las formas en que se ejerce la violencia”, subrayó.

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Brenda Ruiz lamentó que las nuevas tecnologías sean utilizadas para generar, alterar o manipular imágenes, audios y videos de las mujeres con una facilidad que antes se creía imposible.

“La violencia digital tiene además una característica que la hace particularmente grave: puede reproducirse de una manera inmediata, permanente y masiva. Un contenido puede ser copiado, modificado, almacenado y redistribuido innumerables veces, prolongando el daño y dificultando que la víctima recupere el control sobre su información y su propia imagen”, recalcó.

dmrr