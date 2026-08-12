Un incendio provocado por una falla en la manguera del cilindro de gas LP derivó en que se quemaran dos puestos semifijos de venta de comida sobre la banqueta de la carretera federal México-Puebla, a la altura del kilómetro 17.5, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia, los establecimientos comercializaban principalmente pizza y papas fritas. El incidente se registró luego de una presunta falla en la instalación de gas provocara una explosión y posteriormente el fuego se extendiera entre los puestos.

Falla en manguera de gas provoca incendio en dos puestos de Iztapalapa; atienden a una persona por inhalación de humo. Foto: Especial.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas.

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El incendio fue controlado y posteriormente se realizaron labores de remoción y enfriamiento para evitar una reignición.

El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, indicó que el incendio se originó por una falla en la maguera de un cilindro de gas LP.

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Falla en manguera de gas provoca incendio en dos puestos de Iztapalapa; atienden a una persona por inhalación de humo. Foto: Especial.

“Atendimos el incendio de dos puestos semifijos en la Colonia Ermita Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que el incendio se originó por una falla en la manguera de un cilindro de gas LP. Una persona fue atendida en el lugar por inhalación de humo. El fuego ya fue extinguido y se realizan labores de remoción y enfriamiento. #ServicioConcluido”, escribió en su cuenta de x.

dmrr