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Tras el reconocimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y el anuncio de que todas las medallas conquistadas por la delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán premiadas económicamente, Yareli Acevedo celebró una medida que considera un impulso importante para quienes dedican su vida al alto rendimiento.
La ciclista mexicana, quien regresó de la justa regional con cuatro preseas en su palmarés, aseguró que este tipo de apoyos representan una motivación adicional para continuar compitiendo al máximo nivel. Con la confianza que le ha dado convertirse en una de las referentes del ciclismo nacional, Acevedo destacó que el respaldo a los deportistas debe traducirse ahora en más trabajo, compromiso y resultados que sigan colocando el nombre de México entre los protagonistas del deporte.
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"Nos tomó por sorpresa. La verdad, yo estaba conforme con lo que se había establecido en un principio, pero recibir algo adicional siempre es una motivación para dar más. El hecho de que nos hayan dicho que se pagará cada medalla nos impulsa a llegar a Lima 2027 con el objetivo de conquistar más preseas. Nos da mucho gusto que se siga impulsando el deporte, y nosotros vamos a tratar de romperla en Perú", compartió a EL UNIVERSAL Deportes.
Acevedo, quien todavía tiene importantes compromisos por delante en la temporada, agradeció el respaldo que ha recibido por parte de la Conade y destacó la importancia de contar con ese apoyo para seguir compitiendo al más alto nivel.
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La ciclista mexicana aseguró que ahora está enfocada en su próxima participación en el Campeonato Mundial de Montreal, donde buscará firmar una actuación destacada y continuar sumando resultados positivos.
"Todavía no termina mi temporada; aún queda el Campeonato Mundial. Cada temporada se realiza una planificación y siempre nos preguntan qué necesitamos para preparar nuestras competencias. Agradezco la atención y el apoyo que la Conade nos ha brindado, porque se reflejan en los resultados. Ahora voy al Mundial con la intención de dar lo mejor de mí y representar a México de la mejor manera posible", finalizó.
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