Si hay algo que Pedro Fernández extraña de su infancia y adolescencia, es a los discos vinil de larga duración, por lo que ha pensado retomar el concepto, aunque sin nada seguro hasta ahora.

El intérprete de "Yo no fui" y "El aventurero" indica que muchos de sus seguidores se lo piden.

"Nos permitía tener un poco más información respecto a la grabación, del contenido, no sé, quizá es nostalgia porque yo empecé con ese formato y creo es algo que no se debe terminar al 100%", dijo en conferencia de prensa.

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"Ya nos hemos encontrado por ahí algo que llama retro, algunos artistas han sacado ediciones pequeñas de vinilo y nosotros hemos considerado en un momento hacerlo para el público que preguntan cuándo habrá algo físico", comenta Fernández.

La declaración se dio esta tarde durante la presentación oficial de su próxima gira "Ave Fénix Twor" por México y EU, que incluirá al Auditorio Nacional el próximo 5 de septiembre.

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Además de sus canciones conocidas habrá otras, como "De otro planeta", recién lanzada y que forma parte de sus nuevas grabaciones

"Lo que diría Pedro Fernández niño al de ahora es '¿Por qué no te cansas?' (risas). Nunca me imaginé que fuera a cumplir 20 años de carrera y menos los 49 que ahora tengo. Viendo a niños de ocho, nueve años queriendo cantar 'La niña de la mochila azul' solo puedo pensar que todo ha valido la pena y dejamos huella", indicó.

Por ahora, apunta, le gustaría regresar a la actuación, siendo la serie "Mariachis" su más reciente participación.

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Sabe que mucho de los niños que lo siguen han conectado con él por las películas que protagonizó como "Vacaciones del terror" y "Coqueta" y que continuamente pasan en televisión.

"Sólo hice 26 películas y la gente las sigue viendo. En algún momento me dijeron si quiera regresar a telenovela o serie y dije que lo que quería era hacer música, hoy me encantaría volver. Vamos a esperar el proyecto", destacó el cantante.

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