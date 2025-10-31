Para muchos la muñeca que protagoniza la película “Vacaciones de terror” es la "Anabelle mexicana", sus diabólicos ojos y su pequeña boca enmarcada con labios color rojo espantaron a muchos que en ese entonces vieron por primera vez la película protagonizada por unos muy jóvenes Pedrito Fernández y Gabriela Hassel.

La película de René Cardona III se estrenó en 1989 y significó novedades en el uso de efectos especiales en el cine mexicano de terror, como parte del elenco la cinta que se estrenó en cines del entonces Distrito Federal, contó en su elenco con Julio Alemán y Nuria Bages.

La trama de la película cuenta lo que vive una familia en una casa en Valle de Bravo que está embrujada por el espíritu de una bruja que los atormenta con una serie de eventos sobrenaturales orquestados por la muñeca que pertenecía a la bruja.

“Tienen miedo y saben que están solos”, se lee en el promocional de la cinta publicado en EL UNIVERSAL, donde aparecía una clara advertencia: “¡Se prohíbe la entrada a sectas satánicas”.

Así se anunció la película mexicana "Vacaciones de Terror", en 1989, en EL UNIVERSAL.

El rostro de la muñeca, rodeado de sus víctimas en “Vacaciones de terror” protagoniza el promocional en blanco y negro en donde se lee una sugerencia:

“Precaución, no olvides traer tu amuleto favorito”.

La promesa era que el espectador vería lo más nuevo en efectos especiales; la cinta usó trucos visuales para crear escenas sobrenaturales. Por ejemplo, se usaron cuerdas casi invisibles para hacer volar a Pedro Fernández en ciertas escenas, así como efectos telequinéticos representados con movimientos de objetos y vajilla lanzada por la muñeca diabólica.

La película incorporó efectos sencillos para simular explosiones, incendios y el uso sobrenatural de una muñeca, todo con recursos prácticos sin uso de tecnología digital avanzada.

Escena de la película "Vacaciones de terror", estrenada en 1989.

Pedro Fernández no quería actuar en "Vacaciones de terror"

El cantante y actor Pedro Fernández fue uno de los protagonistas de "Vacaciones de terror", su nombre era taquillero y desde niño gozó del reconocimiento y cariño del público, para entonces había participado ya en varias películas como "Delincuente", junto a Lucero.

Sin embargo, no estaba convencido de participar en "Vacaciones de terror", pues el cine de terror en México no gozaba un buen momento, pero cuando supo bien de qué trataba la cinta, aceptó.

"Claro, al principio no estaba fascinado. Después cuando me empezaron a mostrar lo que iba a pasar y todo lo que iba a ocurrir con la producción, yo dije 'no, sí va a estar padre'", contó en una charla con el canal de YouTube "Se prendió la banda shorts".

A Pedrito le animó la idea de que iba a trabajar con los exitosos actores Julio Alemán y con Uria Bájez, y a la luz de los años admite que varias escenas, en la que por cierto no usaron dobles, fueron bastante riesgosas.

"Yo no me lo podía creer. Yo cuando vi la película dije '¿cómo salí de toda esa casa en llamas? ¿cómo me salí?', porque debes de saber que todo se hace por cuenta".

La dinámica era sencilla pero peligrosa, pues tras el conteo tenían que hacer ciertos movimientos previos al efecto especial que tocaba.

Pedro Fernández en la película de 1989 "Vacaciones de terror".

"Entonces era cuenta uno, dos y muévete porque va a caer una viga encendida donde estás. Uno, dos y muévete porque van a volar unos platos y te van a pegar. Uno, dos y muévete porque va a explotar eso. O sea, si tú te equivocas en la cuenta, pues te va a pasar algo", recordó.

El protagonista de "La niña de la mochila azul" reconoció que mucha gente en aquel momento criticó y se burló de la cinta y claro, de los efectos especiales.

"Y yo me acuerdo que cuando se presentó la película mucha gente decía, '¿cómo que Pedrito Fernández volando ya? ¿cómo?'; fue exitoso, pero había mucha crítica", admitió.

A pesar de las críticas de entonces, Fernández afirma que la cinta se convirtió en un clásico y en un referente.

La muñeca diabólica que aparece en "Vacaciones de terror"; cada vez que sus ojos se movían ocurría algo malo.

"El tiempo le da la razón a los hermanos Galindo y nos da la razón a todos los que nos creímos ese proyecto realmente fue un parteaguas para el cine de terror en México".

Estos efectos, aunque considerados hoy como simples y hasta cómicos, fueron efectivos entonces porque lograron crear una atmósfera de terror con mucho suspenso y humor macabro.

