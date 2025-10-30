Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

No hace falta mirar hacia Hollywood para encontrar terror del bueno. México tiene su propio clásico, y en “Hasta el viento tiene miedo” el miedo no llega por monstruos o efectos, sino por la culpa, el encierro y los secretos que resuenan incluso en el silencio.

Estrenada en mayo de 1968, la cinta fue escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, considerado uno de los grandes maestros del suspenso nacional.

La trama transcurre en un internado de señoritas bajo la estricta disciplina de Bernarda (Marga López) y Lucía (Maricruz Olivier). Todo comienza cuando Claudia (Alicia Bonet) escucha, en plena madrugada, la voz de una mujer que la llama desde la torre del colegio, un lugar que ha visto antes en sueños. Lo que parece un mal sueño se transforma en un misterio que envuelve a las alumnas y a las autoridades del lugar.

Más de cincuenta años después, la película sigue siendo una referencia del cine de terror nacional.

El elenco también incluye a Norma Lazareno, Renata Seydel y Elizabeth Dupeyrón, y es además una oportunidad para recordar a Alicia Bonet, recientemente fallecida, quien dio vida a la inolvidable Claudia.

