No hace falta mirar hacia Hollywood para encontrar terror del bueno. México tiene su propio clásico, y en “Hasta el viento tiene miedo” el miedo no llega por monstruos o efectos, sino por la culpa, el encierro y los secretos que resuenan incluso en el silencio.

Estrenada en mayo de 1968, la cinta fue escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, considerado uno de los grandes maestros del suspenso nacional.

La trama transcurre en un internado de señoritas bajo la estricta disciplina de Bernarda (Marga López) y Lucía (Maricruz Olivier). Todo comienza cuando Claudia (Alicia Bonet) escucha, en plena madrugada, la voz de una mujer que la llama desde la torre del colegio, un lugar que ha visto antes en sueños. Lo que parece un mal sueño se transforma en un misterio que envuelve a las alumnas y a las autoridades del lugar.

Más de cincuenta años después, la película sigue siendo una referencia del cine de terror nacional.

El elenco también incluye a Norma Lazareno, Renata Seydel y Elizabeth Dupeyrón, y es además una oportunidad para recordar a Alicia Bonet, recientemente fallecida, quien dio vida a la inolvidable Claudia.