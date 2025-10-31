Más Información

TV UNAM: 20 años al aire

Museo Salón Posada, nueva casa de La Catrina en Coyoacán

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

En sólo una semana de exhibición, la película “” ya se coloca como la cuarta película más vista en Cineteca durante este 2025, al registrar más de 21 mil asistentes sumando las tres sedes de la institución cultural.

Lapara la nueva película de Guillermo del Toro se extrae de un ejercicio matemático hecho por EL UNIVERSAL, basado en datos de la propia Cineteca, pues Netflix no permite que se difundan números alcanzados por sus producciones.

De acuerdo con información extraída de la página oficial, cada sede alberga tres funciones diarias, todas ellas agotadas desde el lanzamiento del largometraje.

Mientras en la sede de Xoco tiene a su disposición una sala con 480 butacas, en la de las Artes se encuentra en la de 185 asientos, mientras que en Chapultepec es responsable de divertir a una sala para 357 asistentes. La cifra total rebasa los 21 mil 400 boletos vendidos.

Esta cifra la coloca, eso sí según datos oficiales, por debajo de “Memorias de un caracol”, que contabilizó durante su corrida comercial 112 mil asistentes; seguida por “Flow”, con 83 mil y “Anora”, con 40 mil.

Cada una de estas cintas tuvo una corrida comercial en Cineteca por un mínimo de 12 semanas, es decir, casi tres meses más de lo que actualmente tiene “Frankenstein”.

En caso de mantenerse la tendencia mostrada por “Frankenstein”, esta arribaría al tercer sitio en una semana y, a mediados de noviembre, accedería al segundo escalafón, quedando a tiro de piedra para apoderarse del primer sitio.

Los 21 mil asistentes alcanzados hasta ahora por “Frankenstein”, es casi a la mitad de lo obtenido por “Pinocho”, del mismo Del Toro, en mes y medio de 2022. En aquella ocasión la cinta del muñeco de madera registró 47 mil espectadores, acabando finalmente su corrida en las primeras semanas del 2023, con el doble.

Hay que precisar que mientras “Frankenstein” está en las tres sedes de la Cineteca, con tres funciones al día (para un total de 63 en toda la semana), “Pinocho” contaba con cinco horarios diarios y sólo una sede (para un total de 35 en la semana).

“Frankenstein”, de Del Toro, es una versión de la novela original escrita por Mary Shelley a principios del siglo 18, en la que un científico logra darle vida a un hombre armado con distintas partes humanas.

El guatemalteco Oscar Isaac (“Star Wars: el despertar de la fuerza”) y el australiano Jacob Elordi (“Euphoria”) interpretan a Víctor Frankenstein y la Criatura, respectivamente.

Del Toro estará en México el próximo 3 de noviembre para hablar del filme que llegará a la plataforma de Netflix el día 7. En paralelo seguirá con funciones en pantalla grande en la misma Cineteca.

