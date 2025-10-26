"Frankenstein" y "Frankelda", las dos películas que tienen manos mexicanas en su elaboración han llegado con todo, pues, en su primer fin de semana en cartelera agotaron los boletos para sus funciones en la CIneteca Nacional, pero aún hay manera de verlas sin tener que esperar otra semana.

La primera de ellas es la más reciente producción bajo la dirección de Guillermo del Toro, que reinventa el clásico de la literatura de Maru Shelley, de la mano de sus protagonistas, Charles Dance, Christoph Waltz, David Bradley , Felix Kammerer, Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac.

Por otro lado, el oriundo de Guadalajara también es el padrino de "Frankelda", la primera película de stop motion nacional que corrió a cargo de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, en Estudio Fantasma, con un trabajo impresionante tanto en las elaboración de la marionetas, sets e incluso grabación que tomó alrededor de dos meses por cada par de minutos de animación.

Ambas llegaron con bombo y platillo a la Cineteca Nacional, incluso con una exposición especial de la historia de Francisca Imelda en la que se muestran varios de los personajes, entrando en el corazón de la gente, lo que ha quedado demostrado con las funciones agotadas en pocas horas.

¿Cuándo y dónde ver "Frankenstein" y "Frankelda"?

Tanto "Frankenstein" y "Frankelda" ya tienen fechas completas agotadas en la Cineteca Nacional, pero todavía hay esperanza para los fans que no quieren perderse estas películas dentro de la misma institución que con carteles muestra que no hay disponibilidad para los horarios del 25 y hasta el 30 de octubre, en el caso de la primera, y del 25 y hasta 26 para la segunda.

Sin embargo, hay que recordar que hay tres inmuebles bajo la dirección de este organismo, por lo que para la de Guillermo del Toro aún hay varios asientos vacíos en la Cineteca Nacional Chapultepec.

Mientras que para Frankelda sucede lo mismo en dicho recinto y en la Cineteca Nacional México, estas están ubicadas en Av. Vasco de Quiroga #1401, Campo Militar número 1F, Col.Santa Fe, Alvaro Obregón y Av. México Coyoacán #389 Col. Xoco, Benito Juárez, respectivamente.

Así que ya lo sabes, pese al pánico que se ha disparado en redes sociales por los anuncios de boletos agotados para "Frankenstein" y "Frankelda", todavía puedes comprar entradas para algunas de sus funciones en uno de los recintos de la Cineteca Nacional.

