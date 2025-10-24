Más Información

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

puede ser el héroe en la nueva trilogía de Star Wars derrotando al imperio; un combatiente fiero y cruel en la cinta “Cristiada” o alguien de carácter en “Dune”, pero hubo alguien que lo hizo llorar y fue un director mexicano.

Resulta que el guatemalteco forma parte de la nueva versión cinematográfica de “Frankenstein”, cinta que llega este jueves a cines mexicanos seleccionados, interpretando al científico loco que da vida a una criatura compuesta por partes de cuerpos humanos.

Pero su entrada al proyecto fue “duro”, porque sin quererlo, Guillermo del Toro lo hizo llorar antes de que el centroamericano aceptara trabajar con él.

Todo comenzó de manera tersa. El tapatío lo invitó a su casa a hablar de la vida, de ser padre y ser hijo, del arte, de la industria, de lo que quisieran para si mismos en la vida más allá de lo económico.

Y de pronto, relata el propio Isaac en apuntes de producción, Del Toro comenzó a hablar de "Frankenstein" y remató diciéndole que lo quería como el doctor iniciador de todo. Le regaló una copia de la novela original de Mary Shelley y se despidieron.

Lee también:

Pasaron varios meses para que se volvieran a encontrar, ahora en Nueva York, donde Isaac. Y fue cuando lloró.

"Lloré por lo emotivo que era. Sentí que Guillermo decía cosas muy personales a través de Víctor y la Criatura. Me identifiqué con muchos de los temas que se trataban. Se da una bella circularidad en esta idea de padres e hijos y cómo se transmite el trauma, cómo el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, y cómo ellos van de un lado a otro sin parar, cómo las palabras no necesariamente nos acercan a la verdad”, contó el actor de 45 años.

“Frankenstein” inicia justo con un barco atrapado en el hielo y una gran explosión que alerta a la tripulación. Cuando asisten al lugar, encuentran al científico que les pide que se vayan porque algo vendrá por él.

Durante su convalecencia va contando su historia, desde su niñez, cuando sufre la muerte de su madre y queda obsesionado con preservar de alguna manera la vida.

Lee también:

“Guillermo y yo discutimos bastante acerca de abordar a Víctor como músico, parecido a una estrella de rock. No es el científico que tanto hemos visto. Es un artista incomprendido y eso lo impulsa a hostigar. Esa energía punk fue algo importante. Cuando Víctor entra al laboratorio la primera vez, se lo imagina como un escenario, no como un laboratorio. Esa fue una manera inesperada de conectar con él”, contó.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]