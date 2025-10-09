Más Información

Los Ángeles.— Con conchas y café de olla, Guillermo del Toro presentó ante el mundo, en esta ciudad, su nueva película Frankenstein, en un desayuno en el que endulzó el paladar de colegas del cine y la prensa internacional.

Amigos y personajes de la industria cinematográfica acudieron a la convocatoria en el Museo de la Academia de Cinematografía.

“Quiero agradecer a Ted Sarandos (copresidente general de Netflix). Hace unos años trabajábamos en la trilogía de Trollhunters y me dijo: ‘¿qué películas están en tu lista de deseos?’ Le mencioné que eran dos que son parte de la misma moneda, la historia de dos padres y sus hijos perdidos: Pinocchio y Frankenstein. Entonces me dijo: ‘¡Hagámoslas!’”, explicó Del Toro a los asistentes a la sala de proyección David Geffen.

Antes de que el reparto de Frankenstein, encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christopher Waltz y Felix Kammerer caminara frente a la cortina guinda del recinto, Del Toro compartió las razones detrás de su adaptación de la novela.

“Renovar un texto como Frankenstein, que tiene 200 años de existir, implica invertir las emociones que has tenido a lo largo de tu vida. Comencé a pensar en esta película desde que era un niño y tenía una cámara súper ocho, pensando que sería una gran manera de hablar con mi papá”, recordó.

El realizador mexicano detalló que creció con el deseo de hacer un cuento católico, además de una fábula desatada.

“Sin darme cuenta, me volví padre; pero me seguía comportando como hijo. Como papá, tuve que pedir disculpas y no repetir lo que me heredaron. A mis 42, me vi al espejo y me di cuenta de que me había convertido en mi padre”, comentó el realizador.

Esto, señaló el tapatío, habla de la escasez y la urgencia del perdón y de aceptarse a sí mismo.

“Quiero acercarme a esta experiencia subrayando las emociones”, añadió.

Antes de la proyección de la producción de 120 millones de dólares con duración de 150 minutos, el cineasta pidió un aplauso a Sara Karloff, hija de Boris Karloff, actor icónico de la adaptación de James Whale de Frankenstein (1931).

La celebración se extendió al ala más alta del museo en la que se expusieron los vestuarios de Frankenstein en vitrinas.

En el museo, la sala fue decorada con cuadros de fotogramas, pinturas e imágenes del rodaje del filme de Del Toro, ambientada con velas y decoraciones del siglo XVIII.

En uno de sus sillones, el realizador mexicano recibió las felicitaciones de amigos y colegas, entre ellos los actores Ron Perlma, Julie Delpy, Sebastian Stan y el director Jon Favreau, entre otros.

El mismo lunes, el también productor y escritor organizó el desay uno con pan de dulce mexicano, el evento se tituló “Café y conchas con Guillermo del Toro”. Estuvo acompañado por Isaac y Elordi, quienes interpretan a Víctor Frankenstein y su criatura.

Tal y como Netflix acostumbra con películas que apuestan por premios como el Oscar, Frankenstein tendrá estreno limitado en el mundo, incluyendo México: el 17 de octubre en cines, por tres semanas, y desde el próximo 7 de noviembre en streaming.

