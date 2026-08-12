A un día del derrumbe de un edificio en la calle Minería, en su cruce con Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Escandón, la zona ya luce sin los escombros que quedaron sobre la vialidad tras el colapso, además, personal colocó lonas que indican la suspensión de los trabajos.

Durante la mañana de este miércoles, se observó a personal del Invea y de la alcaldía Miguel Hidalgo colocar lonas en el predio sobre las bardas dónde ocurrió el suceso.

“En la noche lo quitaron y ahorita solo estamos colocando esto, se suspende y quién sabe cuándo vuelva a trabajar”, comentó uno de los trabajadores de la alcaldía encargado de colocar las lonas.

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Suspenden predio en Escandón tras derrumbe. Foto: Arantxa Meave

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que alrededor de las 9:27 horas de este martes el inmueble, ubicado colapsó; tras el derrumbe, parte de la estructura cayó sobre el carril lateral del Viaducto, lo que provocó afectaciones a la circulación con dirección al oriente.

Informó que, en el predio se localizaron cinco edificios en proceso de demolición, trabajos que estaban a cargo de la empresa Raíces Houston S.A. de C.V.

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Las lonas colocadas este miércoles señalan que los trabajos quedaron suspendidos y advierten sobre las sanciones contempladas en el artículo 286, entre ellas penas de dos a siete años de prisión y hasta 500 días multa.

LL