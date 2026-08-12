Diputados locales del PVEM presentaron una iniciativa para todo el trasporte público de la Ciudad de México sea pet friendly.

Durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local Rebeca Peralta recordó que actualmente únicamente se permite el paso con animales de compañía, pero esta propuesta a la Ley de Movilidad impulsa que los choferes de transporte de pasajeros permitan el acceso y traslado de las personas usuarias acompañadas de sus mascotas.

“Las condiciones para su ingreso, permanencia y traslado deberán garantizar la seguridad de las personas usuarias, la higiene, el bienestar animal y la adecuada operación del servicio, sin que dichas condiciones puedan tener por objeto impedir de manera general su acceso”, señala la propuesta.

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La legisladora explicó que esta disposición aplicaría en los distintos sistemas y modalidades de transporte público sujetos a la Ley de Movilidad, entre ellos Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Transportes Eléctricos y transporte concesionado, incluidos los microbuses.

La legisladora explicó que el Congreso local no establecerá desde la Ley cómo deberán ingresar o viajar los animales en cada modalidad, debido a que las condiciones técnicas y operativas son distintas entre los diferentes sistemas de transporte.

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“Metro, Metrobús, RTP o Cablebús tienen características distintas y sus reglas necesariamente tendrán que responder a ellas. Lo importante es que cada organismo estará obligado a establecer cómo podrán ingresar y viajar los animales, no a decidir si los admite o no”, sostuvo.

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La iniciativa establece un proceso de implementación en dos etapas. La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Movilidad, contará con 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad y establecer las condiciones generales de acceso, permanencia y traslado de las mascotas.

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Posteriormente, los organismos públicos y prestadores del servicio tendrán 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento, para adecuar sus disposiciones administrativas, manuales, lineamientos, protocolos y demás instrumentos aplicables.

“No queremos una disposición que se quede solamente escrita en la Ley. Cada organismo tendrá que elaborar y adecuar sus lineamientos para que los usuarios sepan exactamente bajo qué condiciones pueden viajar con sus animales de compañía”, refirió la legisladora.

LL