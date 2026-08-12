Durante el segundo trimestre del año, gracias al programa "Sí al desarme, sí a la paz", se logró el canje de 291 armas, 148 estopines y nueve mil 92 cartuchos.

La Secretaría de Gobierno envió al Congreso de la Ciudad de México el informe de resultados de dicho programa social, en el que se detalla que durante abril, mayo y junio se ejercieron 858 mil 347 pesos para lograr el canje de armas.

Se explica que durante este periodo se beneficiaron a 145 personas: 46 mujeres y 99 hombres.

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Se detalla que durante estos tres meses se canjearon 125 armas cortas, 32 largas y 62 granadas.

En abril se canjearon 101 armas, 51 estopines y dos mil 204 cartuchos. En mayo 54 armas, 97 estopines y cinco mil 208 cartuchos. Para junio se canjearon 64 armas y mil 680 cartuchos.

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El informe señala que la acción social ‘Sí al desarme, sí a la paz’, tiene como objetivo general impactar en la prevención y disminución de las violencias, lesiones, muertes accidentales, homicidios, feminicidios y delitos en general, cometidos por el uso de armas de fuego; además de promover la cultura de la paz y no violencia en la Ciudad de México.

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“Consiste en canjear por dinero en efectivo las armas de fuego y similares que poseen principalmente las personas habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y, así eliminar e! riesgo que conlleva el tener un arma de fuego en el hogar. Cabe resaltar que el canje se realiza de manera voluntaria y totalmente anónima y las armas de fuego y similares recibidos, son destruidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el informe.

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Cabe recordar que ‘Sí al desarme, sí a la paz’ comenzó el 10 de marzo de 2026, con la participación de las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, así como el Consejo Ciudadano, Pilares, y la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con la Iglesia Católica.

LL