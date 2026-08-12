Un juez federal ratificó la prisión preventiva oficiosa a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, y la vinculó a proceso por el caso de “huachicol” ferroviario en el que está implicado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

En continuación de la audiencia de imputación, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara a la mujer por su posible participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia, informó la FGR.

Por lo que, Guadalupe Hernández Hinojosa permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. El juez dio a la Ministerio Público Federal plazo de tres meses de investigación complementaria.

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De acuerdo con la FGR, la mujer fue detenida la semana pasada en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y se le considera apoderada legal de Ingemar, empresa directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques.

Según la indagatoria, habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

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Asimismo, presuntamente participó en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

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Adicionalmente, la FGR la identifica como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de Ingemar, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

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Los datos de prueba también señalan que compareció ante autoridades aduaneras para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización.

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