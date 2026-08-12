En su intervención durante la audiencia en la que fue procesado por desaparición forzada, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, aseguró que pidió al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la detención de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El exmandatario estatal consideró que la detención de Abarca por nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos, hubiera evitado los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, dijo que planteó la detención del expresidente municipal al delegado de la extinta PGR y luego personalmente a Murillo Karam, actualmente en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

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“Revise cómo el gobierno del Estado planteó tres meses antes al delegado de la PGR detener a José Luis Abarca, si eso hubiese sucedido, no hubiera ocurrido lo de Iguala”, expuso.

Indicó que cuando se lo planteó a Murillo Karam este le respondió que se iba a operar de la garganta y que su petición sería canalizada a la entonces subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Treviño, (hoy diputada de Morena).

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“Pedí personalmente a Jesús Murillo Karam que detuviera a Abarca para evitar el trámite del desafuero a nivel local, pero Murillo me dijo que se iba aperar la garganta y que se lo pediría a Mariana Benítez”.

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Durante su intervención, Aguirre Rivero retó a los representantes de la FGR para que le comprobaron vínculos con la delincuencia organizada, pues mencionaron que su campaña estuvo financiada por grupos criminales y que durante su gobierno operaron la Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y Los Guerreros Unidos.

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“Nunca en mi vida he tenido vínculo con la delincuencia organizada. Tengo la conciencia la tranquila. No me he sentado y tampoco he tenido reunión con la delincuencia organizada”, aseguró el experredista.

Rechazó haber tenido animadversión a los estudiantes de las Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, pues dijo que durante su mandato, entre 2011 y 2014, impulsó obras de remodelación en el inmueble ubicado en Tixtla de Guerrero y becas alimenticias.

“Quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Si yo supiera ya se los hubiera dicho. Hace seis año perdí un hijo y si yo supiera dónde están los jóvenes, les hubiera manifestado eso, tenga la absoluta certeza. 12 años han sido como cargar una losa”, refirió.

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