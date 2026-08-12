A sus apenas 22 años, Osmar Olvera no solo se ha consolidado como una de las máximas figuras del deporte mexicano, también se ha convertido en un ejemplo de la mentalidad con la que una nueva generación de atletas ha desafiado los límites y competido de tú a tú con las grandes potencias mundiales.

El clavadista, doble medallista olímpico en París 2024, ha construido su éxito sobre una combinación de talento, disciplina y una confianza inquebrantable en sus capacidades.

Precisamente esa forma de entender el deporte fue la que llevó al capitalino a compartir una profunda reflexión tras los históricos resultados obtenidos por México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

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Totalmente convencido de que el talento nunca ha sido un problema para el país, Olvera hizo un llamado a los mexicanos a cambiar la manera de pensar, creer más en sus posibilidades y asumir que alcanzar grandes metas es una realidad al alcance de todos cuando existe trabajo, preparación y determinación.

"Lo he dicho: hay que cambiar la mentalidad. Todos los mexicanos somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Trabajamos muy fuerte y, cuando nos dicen que no podemos, buscamos la manera de demostrar lo contrario. Esa es la mentalidad que todos debemos tener para soñar en grande y alcanzar objetivos que parecen imposibles, pero que en realidad no lo son", mencionó a EL UNIVERSAL Deportes.

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Osmar, quien en 2027 buscará extender su brillante trayectoria en las Copas del Mundo y en los Juegos Panamericanos de Lima, agradeció que, a diferencia del ciclo olímpico anterior, hoy pueda concentrarse plenamente en su preparación y rendimiento deportivo al tener respaldo de las instalaciones.

"Todo ha sido para mejorar. Todas las partes involucradas están haciendo lo mejor que pueden y eso se ha reflejado en los resultados. Hemos sentido el respaldo y, por eso, los logros están llegando de mejor manera", finalizó.