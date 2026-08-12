En la época de verano, el calor hace de las suyas haciendo que las chinches lleguen a tu colchón; con la proliferación de estos insectos, tu hogar y tu sueño pueden llegar a ser afectados. Por ello, la solución para deshacerse de ellos toma menos de 10 minutos mediante la ejecución de pasos específicos de higiene doméstica.

La importancia de la detección temprana de las Chinches. Fuente: Freepik.

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Para profundizar en las técnicas de desinfección rápida y mantenimiento preventivo del hogar, la combinación de calor físico y sustancias aromáticas naturales permite resguardar el área de descanso de manera constante.

Paso a paso para la desinfección rápida y aplicación de vapor

La limpieza con vapor a alta temperatura representa una de las medidas más eficaces para tratar colchones y superficies blandas. El procedimiento consiste en pasar lentamente un vaporizador doméstico o plancha sobre costuras, pliegues y zonas de difícil acceso, donde suelen ocultarse los insectos y sus huevecillos. De acuerdo con el sitio especializado en control de plagas y salud ambiental NPIC (National Pesticide Information Center), el calor térmico directo penetra las fibras textiles y debilita la presencia de pequeños organismos sin requerir el uso de químicos sintéticos en el espacio de descanso.

Para ejecutar este truco express de 10 minutos antes de dormir, se sigue una secuencia sintetizada punto por punto:

Inspección de la zona: Revisa las costuras del colchón, la base y los pliegues en busca de manchas oscuras o pequeñas marcas indicadoras.

Revisa las costuras del colchón, la base y los pliegues en busca de manchas oscuras o pequeñas marcas indicadoras. Aplicación de calor (8 minutos): Pasa una plancha de vapor o un vaporizador portátil por toda la superficie, insistiendo en las costuras, botones y esquinas, ya que el calor directo debilita o ahuyenta chinches y ácaros .

Pasa una de vapor o un vaporizador portátil por toda la superficie, insistiendo en las costuras, botones y esquinas, ya que el calor directo debilita o ahuyenta chinches y . Preparación de la mezcla casera: En un atomizador, combina entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de menta, eucalipto o lavanda con alcohol o 250 ml de agua.

En un atomizador, combina de aceite esencial de con alcohol o 250 ml de agua. Repelente con esencias (2 minutos): Rocía un spray rápido y pulveriza la mezcla de forma uniforme sobre la superficie del colchón, la cabecera, las cortinas y las áreas circundantes de la habitación .

Rocía un spray y pulveriza la mezcla de forma uniforme sobre la superficie del . Ventilación del área: Deja que la superficie se evapore y se ventile por completo durante unos minutos antes de colocar las sábanas para evitar acumular humedad en la cama.

¿Cómo detectar un nido de chinches? Foto: Pixabay

Propiedades de los aceites esenciales y medidas sanitarias complementarias

El uso de aceite esencial de menta o lavanda en dormitorios es una estrategia natural respaldada por estudios sobre compuestos volátiles. Su aroma resulta agradable para las personas, pero funciona como un repelente e irritante natural para diversas plagas domésticas. De acuerdo con el sitio especializado en botánica y remediación del hogar Ecovagando, la aplicación de la menta y la lavanda en el colchón aporta los siguientes beneficios técnicos:

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Efecto repelente inmediato: Desorienta a los insectos y los aleja de las zonas de descanso debido a la sensibilidad de sus receptores olfativos.

Desorienta a los insectos y los aleja de las zonas de descanso debido a la sensibilidad de sus receptores olfativos. Aplicación segura: Ideal para rociar en cortinas , bordes del colchón, cabeceras y rincones del cuarto sin generar toxicidad en el ambiente.

Ideal para rociar en , bordes del colchón, cabeceras y rincones del cuarto sin generar toxicidad en el ambiente. Uso nocturno: Se recomienda aplicar justo antes de dormir en las zonas más cercanas a la cama para reforzar la barrera de protección.

Debido a que la fragancia de los aceites esenciales suele durar menos de una hora, se debe aplicar de forma constante para mantener su efecto protector a lo largo del tiempo.

Por otra parte, si notas que el problema persiste o es severo, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la higiene general. Según la Secretaría de Salud de México, la prevención de infestaciones graves en las recámaras requiere implementar las siguientes acciones integrales:

Aspirado periódico y profundo: Esparce bicarbonato de sodio en el colchón una vez al mes, déjalo actuar una hora y pasa la aspiradora por todo el colchón, alfombra y zócalos de la recámara para retirar polvo y alérgenos.

Esparce de sodio en el colchón una vez al mes, déjalo actuar una hora y pasa la aspiradora por todo el colchón, alfombra y zócalos de la recámara para retirar polvo y alérgenos. Lavado de ropa de cama a alta temperatura: Lava sábanas, fundas y cobijas en la lavadora con agua caliente (a una temperatura mínima de 60 °C) para asegurar la eliminación de cualquier rastro de insectos o huevos.

con agua caliente (a una temperatura mínima de 60 °C) para asegurar la eliminación de cualquier rastro de insectos o huevos. Sellar accesos e instalaciones: Tapa grietas, orificios y huecos en paredes, marcos de puertas o muebles cercanos a la cama para evitar que las plagas encuentren refugio.

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