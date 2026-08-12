El calendario astronómico de agosto de 2026 registra uno de los acontecimientos celestes más destacados del año.

Aunque la fecha principal del alineamiento se marca el 12 de agosto, el desfile planetario compuesto por Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno continúa siendo perceptible a lo largo de la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol y los planetas en la bóveda celeste) en las mañanas posteriores.

La primera alineación planetaria del año 2025 deja una huella imborrable en los cielos, ofreciendo un espectáculo natural fascinante para los amantes de la astronomía. Foto: Captura de pantalla en X

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¿A qué hora ver HOY la alineación planetaria?

De acuerdo con el portal educativo UNAM Global de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ventana idónea de observación en el centro del país ocurre antes del alba, entre las 05:35 y las 05:53 a. m.

Para quienes enfrentan condiciones climáticas desfavorables o cielos nublados, los especialistas recomiendan aprovechar los días 13 y 14 de agosto como jornadas de reserva, dado que la hilera de planetas mantiene una disposición visualmente atractiva en el firmamento matutino.

Objetivos avanzados y cúmulos estelares cerca de los planetas

La trayectoria de los planetas ofrece además la oportunidad de ubicar objetos de cielo profundo en la bóveda celeste mediante el uso de prismáticos o telescopios. De acuerdo con el sitio especializado en astronomía y navegación celeste Star Walk, la proximidad de los astros a diversos cúmulos estelares facilita la orientación para observadores en zonas con baja contaminación lumínica:

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Identificación a simple vista y binoculares: Saturno y Marte destacan por sus tonos dorado y rojizo respectivamente, sirviendo de guía para ubicar a Urano, el cual se posiciona cerca de las Pléyades y las Híades en la constelación de Tauro.

Saturno y Marte destacan por sus tonos dorado y rojizo respectivamente, sirviendo de guía para ubicar a Urano, el cual se posiciona cerca de las Pléyades y las Híades en la constelación de Tauro. Mercurio y el Cúmulo del Pesebre (14 de agosto): Durante la mañana del 14 de agosto, Mercurio se aproxima al Cúmulo del Pesebre, conformando un objetivo de observación para quienes cuentan con un horizonte este completamente plano y despejado.

Durante la mañana del 14 de agosto, Mercurio se aproxima al Cúmulo del Pesebre, conformando un objetivo de observación para quienes cuentan con un horizonte este completamente plano y despejado. Marte y el cúmulo abierto M35 (14 de agosto): La luminosidad de Marte permite identificar con mayor facilidad el cúmulo abierto M35 mediante el uso de binoculares de alcance medio.

La luminosidad de Marte permite identificar con mayor facilidad el cúmulo abierto M35 mediante el uso de binoculares de alcance medio. Observación con instrumental óptico: Para percibir a Neptuno en el extremo de la alineación, sigue siendo indispensable el uso de un telescopio mediano antes de que la luz del amanecer disperse la visibilidad.

Foto: Captura de pantalla en página oficial de Star Walk

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Orientación en el cielo y uso de mapas estelares

Para concretar la localización de cada cuerpo celeste, los observadores deben dirigir la mirada antes del amanecer a lo largo del trazo de la eclíptica. En el hemisferio norte, la alineación se extiende desde el horizonte oriental hacia el cielo del suroeste, mientras que en el hemisferio sur la proyección se orienta hacia el noroeste.

Según datos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), el uso de aplicaciones de cartografía celeste (como Star Walk 2 o programas de mapas estelares) permite confirmar con precisión la elevación y las coordenadas exactas de cada astro según la ubicación geográfica del observador.

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Objetivos avanzados y guía rápida para fotografiar la alineación

Capturar una alineación planetaria con la cámara del teléfono celular o una cámara fotográfica requiere de ajustes específicos debido a la baja iluminación del amanecer. Según el portal especializado en astrofotografía e instrumentación óptica Sky & Telescope, aplicar configuraciones manuales permite registrar tanto el brillo de los planetas más deslumbrantes como la alineación general del horizonte:

Uso indispensable de trípode o soporte fijo: Para evitar fotos borrosas por el movimiento de la mano, es necesario mantener la cámara o el dispositivo móvil completamente inmóvil durante la toma.

Para evitar fotos borrosas por el movimiento de la mano, es necesario mantener la cámara o el dispositivo móvil completamente inmóvil durante la toma. Ajuste de modo nocturno o manual (Pro): En el teléfono inteligente, se debe seleccionar el modo manual o nocturno, fijando el enfoque en infinito y ajustando el tiempo de exposición entre 2 y 5 segundos para captar la luz de los planetas sin crear estelas.

En el teléfono inteligente, se debe seleccionar el modo manual o nocturno, fijando el enfoque en infinito y ajustando el tiempo de exposición entre 2 y 5 segundos para captar la luz de los planetas sin crear estelas. Encuadre de gran angular para la eclíptica: Para abarcar varios planetas en una sola imagen, los especialistas sugieren usar el lente gran angular apuntando desde el horizonte este hacia el suroeste.

Para abarcar varios planetas en una sola imagen, los especialistas sugieren usar el lente gran angular apuntando desde el horizonte este hacia el suroeste. Uso del temporizador: Configurar el disparo automático a 2 segundos evita las vibraciones provocadas al presionar la pantalla o el botón disparador.

Configurar el disparo automático a 2 segundos evita las vibraciones provocadas al presionar la pantalla o el botón disparador. Identificación de astros principales: Durante la sesión, Saturno y Marte destacan a simple vista por sus tonos dorado y rojizo, mientras que el 14 de agosto Marte se ubica cerca del cúmulo abierto M35 y Mercurio se aproxima al Cúmulo del Pesebre.

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