Tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que sacudió la zona oeste del país el pasado lunes 10 de agosto, los habitantes de las ciudades más afectadas acapararon la conversación en redes sociales, al dar a conocer algunos videos grabados al momento de la tragedia.

Según las cifras oficiales, el movimiento telúrico dejó un saldo de aproximadamente 200 muertos, más de mil 300 heridos y 5 mil damnificados en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Ante la tragedia, el video de una familia que logró evacuar su casa segundos antes de colapsar durante el terremoto, se volvió viral al retratar la importancia que hay en cada segundo ante una emergencia sísmica.

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Una colombiana pasa junto a escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

Familia logra evacuar casa antes de colapsar durante terremoto en Colombia

En el video compartido por la cuenta de Facebook de la creadora de contenido Lina Pérez Ocampo, detalló los momentos de angustia que vivió al sentir el movimiento telúrico.

Al alertar rápidamente a los personas del domicilio, se ve a dos hombres salir por la puerta. Sin embargo, su hijo mayor estaba dormido en la parte de abajo de la casa por lo que, entre gritos, le dieron la orden de salir inmediatamente.

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Una vez fuera, la cámara captó la fuerza del movimiento entre las colinas, lamentablemente la vivienda de al lado comenzó a caer frente a ellos y, segundos más tarde la casa de Lina sufrió severos daños en la fachada y en la estructura de atrás.

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En un segundo video, muestran un recorrido por la casa después del sismo, mostrando que el techo quedo colapsado debido a las fracturas en la estructura. “Estoy en shock, se no ha roto la cas entera", comentó el hijo de Lina.

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