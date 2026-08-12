La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a alumnos de educación primaria y superior de la Ciudad de México, además de a egresados que integran el Coro Monumental de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

Mediante TikTok, la mandaria federal compartió un video donde se observa que les da un recorrido en este lugar y vieron los murales de Diego Rivera, los cuales les explicó.

En las imágenes se observa cómo las y los menores interactúan con Sheinbaum y externan que no pueden creer que están en Palacio Nacional.

@claudiasheinbaum Invité a las y los integrantes del Coro Monumental de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros a Palacio Nacional. Juntos lo recorrimos y compartimos un momento muy especial. Les dejo la primera parte de su visita por los murales de Diego Rivera. 🫶 ♬ sonido original - Claudia Sheinbaum Pardo

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"Bueno, yo soy como una mamá normal. También soy Presidenta, pero soy una mamá normal, yo tengo mis hijos", les dijo a las infancias que le cantaron "México en la Piel".

Las imágenes refieren que el encuentro de la titular del ejecutivo federal con las y los estudiantes "continuará".

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dft