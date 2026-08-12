[Publicidad]
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a alumnos de educación primaria y superior de la Ciudad de México, además de a egresados que integran el Coro Monumental de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
Mediante TikTok, la mandaria federal compartió un video donde se observa que les da un recorrido en este lugar y vieron los murales de Diego Rivera, los cuales les explicó.
En las imágenes se observa cómo las y los menores interactúan con Sheinbaum y externan que no pueden creer que están en Palacio Nacional.
Lee también Sheinbaum alista reunión con Sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional; prevén encuentro este jueves 13 de agosto
"Bueno, yo soy como una mamá normal. También soy Presidenta, pero soy una mamá normal, yo tengo mis hijos", les dijo a las infancias que le cantaron "México en la Piel".
Las imágenes refieren que el encuentro de la titular del ejecutivo federal con las y los estudiantes "continuará".
[Publicidad]
Jaloneos, insultos y empujones en la Permanente; diputados Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizan pleito
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Toluca derrota con autoridad al FC Dallas y clasifica a los cuartos de final de la Leagues Cup
Cultura
Taibo II reconoce que está en una campaña de "reinformación" contra los "medios pinches"
Metrópoli
Cae en EU Octavio Cortés; es acusado de golpear a recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe
Nación
Violencia sexual contra menores permanece oculta por amenazas, advierte CNDH; pide fortalecer prevención