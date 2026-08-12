Luego del encontronazo que tuvieron el Arturo Ávila, diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez del PRI, en la Comisión Permanente en el Senado, la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel condenó el hecho y respaldó a su compañero de bancada.

A través de redes sociales, acusó que el priista atacó a Ávila tras las acusaciones contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

"Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas", escribió.

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Aseguró que desde Morena seguirá denunciando que su dirigente es "un un corrupto y traidor a la patria que pide la intervención extranjera".

En su mensaje afirmó que "la violencia no borrará los expedientes" y que el PRI no sabe vivir en democracia, pero que México ya no les tiene miedo. "Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán".

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A nombre del partido, su lideresa nacional expresó su respaldo al diputado Arturo Ávila y afirmó que seguirán denunciando que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, “es un corrupto y traidor a la patria”.

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Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez de pelean en el Senado

El priista Carlos Gutiérrez increpó de manera agresiva al morenista Arturo Ávila en la Comisión Permanente del Senado.

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Gutiérrez saludó a Ávila -"¿qué pasó?"-, y se dieron la mano, pero el priista le golpeó en el hombro al morenista y este último le pidió que no lo tocara.

"¡No me toques cabrón!", le dijo Ávila a Gutiérrez, quien comenzó a señalarlo y lanzar acusaciones en su contra.

"Tú eres el proveedor de armas, pinche narco, yo te lo digo de frente, me vas a amenazar también, me vas a mandar a matar así como le haces. Eres un pinche puto, ten huevos, eres el vocero del narco. Eres un narco, representas al narco en México. Eres el cero votos. Te manda tu patrona, eres un eunuco. Este pinche narco me está amenazando", le gritó al vocero.

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Ante los insultos, Ávila le dijo que era "el porro de Alito", además lo acusó de armar un espectáculo porque no el "PRI no tiene agenda política". Te mando tu patrón. Házte un lado", le respondió.

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🔴 Pelea entre diputados de Morena y el PRI



El problema sucedió en la permanente entre el diputado Arturo Ávila de Morena y el diputado del PRI, Carlos Eduardo Mancilla.#VIDEO: Luis Carlos Rodríguez pic.twitter.com/GTc0UNc05A — El Universal (@El_Universal_Mx) August 12, 2026

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bmc