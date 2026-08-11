La familia del vicealmirante Manuel Roberto y del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalados por los supuestos delitos en materia de hidrocarburos, manifestó que hay coincidencias con la situación que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel acusado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En un comunicado dirigido al “Comité Plural en Defensa de la Inocencia de Ernesto Ruffo Appel”, destacaron que a sus familiares se les pretende presentar como responsables de una trama de corrupción en la que, paradójicamente, ellos mismos informaron a sus superiores lo que estaba sucediendo.

“Fue Fernando, quien hoy se encuentra preso en Buenos Aires, quien después de hablar con Manuel Roberto acercó al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con el entonces Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, para que pudiera exponer directamente la información que tenía sobre actos de corrupción y sobre las personas presuntamente involucradas”.

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“Ese encuentro no es una versión de la familia. Está documentado y contamos con las pruebas que lo acreditan”, subrayaron los familiares.

Abundaron que resulta doloroso y contradictorio que hoy Manuel Roberto y Fernando sean señalados precisamente por hechos cuya existencia ellos mismos contribuyeron a poner en conocimiento de la máxima autoridad de la Secretaría de Marina.

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Hija de Ernesto Ruffo Appel, Verónica Ruffo Sánchez, presenta el Comité Plural por la libertad de su padre, procesado por huachicol fiscal (05/08/2026). Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com

“No buscamos que nadie prejuzgue sobre su inocencia ni que se les otorgue un trato distinto al que corresponde conforme a la ley”, señalaron.

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“Pedimos exactamente lo mismo que seguramente busca el Comité en el caso del señor Ruffo Appel: que no se fabriquen culpables, que se investigue toda la trama y que se conozca la verdad completa”, precisaron.

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Los familiares indicaron que cuando una investigación termina colocando como responsables a quienes ayudaron a revelar lo que estaba ocurriendo, mientras las estructuras de fondo permanecen sin esclarecerse, la pregunta inevitable es: “¿realmente se está investigando la corrupción o simplemente se está buscando a quién responsabilizar por ella?”.

em/apr