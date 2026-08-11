Luego de que surgieran amenazas contra algunos inspectores y trabajadores aguacateros vinculados en la operación y exportación del fruto hacia Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Durante el informe de seguridad, el funcionario señaló que los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios de la entidad, los cuales estaban vinculados con células delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios.

García Harfuch explicó que las capturas se realizaron como parte de la estrategia nacional contra la extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Lee también Detienen a "X1", de la célula "Los Caballeros Templarios"; caen 11 extorsionadores más en Michoacán

Detalló que ayer se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios, como resultado de una investigación por extorsión contra integrantes de los sectores productivos de la región.

“Fueron detenidas 12 personas vinculadas con células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas en efectivo y en especie. Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión”, indicó.

[Publicidad]

Durante los cateos fueron aseguradas armas de fuego largas y cortas, vehículos inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos.

El secretario sostuvo que estas acciones permitirán identificar a otros integrantes de las células delictivas y continuar debilitando su capacidad para extorsionar y afectar las actividades productivas de Michoacán.

Lee también Sheinbaum descarta eliminar defensor de las audiencias en lineamientos; "ya viene en la ley, no está a discusión", afirma

[Publicidad]

Omar García Harfuch en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Seguridad en Michoacán, prioridad del gobierno federal: Harfuch

García Harfuch destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad en Michoacán se convirtió en una prioridad, particularmente para proteger a los sectores productivos que son blanco de las organizaciones criminales.

Explicó que el Plan Michoacán contempla cuatro líneas de acción: mayor presencia territorial; inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación institucional y protección de los sectores productivos.

“Estas acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes y empresarios”, señaló.

[Publicidad]

El objetivo, dijo, es reducir la capacidad de los grupos criminales para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias.

Lee también Sheinbaum asegura que corresponde al INE regular uso de IA en campañas electorales; "no sé si lo harán o no", dice

Como resultado de esta estrategia, indicó, hasta ahora han sido detenidas 950 personas en Michoacán.

[Publicidad]

El secretario también informó sobre la detención en Jalisco de Ramón Ángel, alias “R1”, identificado como líder de una célula delictiva vinculada con homicidios, tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, ganaderos, comerciantes y transportistas.

El “R1”, agregó, contaba con una orden de aprehensión por homicidio y fue señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, por el cual ya fue vinculado a proceso.

García Harfuch aseguró que el combate a la extorsión es una prioridad para el gobierno federal y advirtió que la estrategia continuará con apoyo de las fiscalías y autoridades estatales.

[Publicidad]

Lee también Reportan reducción de 51% en homicidios dolosos durante gobierno de Sheinbaum; disminuyen también delitos de alto impacto

“La extorsión ha sido un delito prioritario, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y su combate requiere coordinación institucional, confianza de la ciudadanía y cero impunidad”, afirmó.

Informó que, entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026, la estrategia nacional contra la extorsión permitió detener a mil 847 personas por este delito en 24 estados.

[Publicidad]

El funcionario señaló que las autoridades continuarán fortaleciendo las investigaciones a partir de las denuncias ciudadanas para combatir el cobro de piso y detener a quienes amenazan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

En el caso de Michoacán, el gobierno federal busca particularmente recuperar las condiciones de seguridad para productores, empacadores y trabajadores del sector aguacatero, una de las principales actividades económicas de la entidad y con una importante actividad exportadora hacia Estados Unidos.

Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Refuerzan seguridad para productores de aguacate en Michoacán

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se reforzó de manera permanente la seguridad para los productores de aguacate en Michoacán con el despliegue de mil 500 elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional.

Dijo que Michoacán contará con cerca de 9 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, considerando los 8 mil efectivos que ya se encontraban desplegados de manera permanente en la entidad.

“Ya teníamos 8 mil, contando al personal orgánico desplegado permanentemente en las unidades, los organismos que existen en Michoacán, y en total tenemos 8 mil más mil 500 específicamente para el tema de la producción del aguacate. Estamos hablando de cerca de 9 mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional”, señaló.

El funcionario explicó que el operativo contempla la instalación de bases de operaciones en empacadoras, comunidades productoras y principales rutas de traslado del aguacate, además de vigilancia para el personal encargado de las inspecciones sanitarias y de exportación.

Lee también Preparan clase nacional de box "Puños de Transformación"; habrá actividades en 107 sedes del país

Trevilla Trejo detalló que el despliegue tendrá como centro de coordinación un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan.

A partir de este centro, agregó, se dará protección a 17 empacadoras mediante 17 bases de operaciones, una por cada instalación, ubicadas principalmente en Tinguindín, Cotija y Peribán.

“También se va a proporcionar seguridad en las poblaciones en donde se ubica la mayor cantidad de la gente que se dedica a la producción de aguacate. En esas poblaciones se van a establecer 29 bases de operaciones. Estamos hablando de alrededor de 870 efectivos”, indicó.

El dispositivo también contempla acompañamiento al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en cinco puntos de inspección.

Lee también El IECM también contrató a Territorium Life; aplicó exámenes en línea para contratación de capacitadores electorales en 2021

“La célula ya no está fuerte”

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la célula delictiva relacionada con los 12 detenidos por extorsión en Michoacán se encuentra debilitada y rechazó que el nombre de la organización criminal sea lo más relevante de la investigación.

“En realidad, sin minimizar el nombre del grupo, es lo de menos. Hay células delictivas como ésta que toman los nombres de lo que fue un grupo en su momento mucho más fuerte de lo que es ahorita. Algunos de ellos fueron integrantes de Los Caballeros Templarios en su momento, cuando era una célula delictiva mucho más fuerte”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que parte de los inspectores que trabajan en Michoacán son mexicanos contratados por una institución del gobierno estadounidense y que su labor está relacionada con garantizar la calidad del aguacate que se exporta.

“Muchos de ellos son mexicanos contratados, no necesariamente son ciudadanos estadounidenses en Michoacán, dedicados a la inspección para la exportación de aguacate. Muchos son mexicanos contratados por esta institución del gobierno de Estados Unidos dedicados a garantizar la calidad del aguacate que se exporta”, señaló.

em/apr