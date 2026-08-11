Luego de la impresionante goleada que le propinaron (10-0) a Cruz Azul, las Águilas del América lideran la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil con dos victorias y ningún gol en contra.

Las dirigidas por Ángel Villacampa, actuales campeonas del circuito rosa, son las favoritas para conquistar el actual torneo Apertura 2026 y así lo han demostrado en este arranque del certamen.

Las Tigres, Chivas del Guadalajara, Toluca y Rayadas de Monterrey son otros equipos que suman seis puntos en estas dos jornadas.

Recordar, que para este torneo de la Liga MX Femenil se estrenó un nuevo formato que divide a los equipos en dos grupos y además, disputarán 14 partidos y no 17, como se hacía anteriormente.

Por grupo clasifican cuatro equipos y en el Grupo A Tigres (6), Toluca (6), Rayadas (6) y León (3) son los equipos ubicados en los puestos de Liguilla.

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Así marcha el Grupo A de la Liga MX Femenil, luego de dos jornadas. FOTO: Captura

En el Grupo B las Águilas del América (6), Chivas (6), Pumas (3) y Atlético de San Luis (3) son los mejores equipos en este arranque de torneo.

En la tabla de goleo, la delantera de Tigres, Diana Ordoñez, lidera la clasificación con cinco anotaciones.

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