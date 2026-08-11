Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado.

Washington, aliado de Israel, funge como mediador en este diálogo, que busca reducir las tensiones en la zona.

El movimiento islamista libanés Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Medio Oriente en marzo, al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur que, según Líbano, causaron más de cuatro mil 300 muertos.

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"La vía política se reanudará en Roma a principios de septiembre, y las conversaciones continuarán entretanto en Beirut, Jerusalén y Washington", dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

"Estamos satisfechos de la forma en que evolucionan las cosas. El marco está en proceso de aplicación, las primeras zonas piloto están operativas y los grupos de trabajo han armonizado su terminología, sus mapas y sus procedimientos", subrayó el funcionario, al dar cuenta de una séptima sesión de conversaciones la semana pasada en Roma.

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Israel y Líbano, aún técnicamente en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en "zonas piloto" evacuadas por Israel (que sigue ocupando parte del sur del país) supeditado al desarme de Hezbolá.

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El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas.

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Pese al alto al fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques puntuales en Líbano.

El funcionario estadounidense señaló que, durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano había podido "proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes", lo que facilitó la comunicación.

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