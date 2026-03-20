Emiratos Árabes Unidos.- Irán atacó con drones una refinería de petróleo en Kuwait a primera hora del viernes. Las sirenas en Israel advirtieron sobre fuego entrante y explosiones retumbaban sobre Teherán por ataques israelíes cuando la población festejaba el Año Nuevo persa.

La guerra que ha sacudido la economía global se acercaba al final de su tercera semana e Irán no muestra señales de aflojar sus ataques contra la infraestructura energética de la región del Golfo. Kuwait indicó que dos oleadas de ataques con drones contra su refinería de Mina Al-Ahmadi provocaron un incendio y que los equipos trabajaban para controlar las llamas.

La refinería, que puede procesar unos 730 mil barriles de petróleo al día, ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní. Es una de las tres refinerías de petróleo de Kuwait, una nación diminuta y rica en petróleo en el Golfo Pérsico.

Lee también EU e Israel evidencian tensiones en la guerra; Trump y Netanyahu difieren sobre objetivos militares

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el miércoles el enorme yacimiento de gas natural marino de South Pars, de Irán, en el Golfo Pérsico.

Misiles de Irán en Jerusalén

También se pudieron escuchar fuertes explosiones en Jerusalén luego que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes.

En una declaración poco habitual, el nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó que a los enemigos de Irán hay que quitarles su “seguridad”. Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra.

Sus comentarios se produjeron en un comunicado emitido en su nombre y enviado al presidente Masoud Pezeshkian, luego que Israel matara al ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, a principios de esta semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc