El Parlamento de Líbano abolió el martes la pena de muerte, convirtiéndose en el primer país de Medio Oriente en poner fin formalmente a esta práctica.

"El proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte en Líbano fue aprobado tras introducirse modificaciones en él", anunció la oficina del presidente del Parlamento.

Líbano no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004.

El texto especifica que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley serán sancionados con cadena perpetua.

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El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la abolición de "histórica" y señaló que, gracias a esta votación, ya no se desestimarán las solicitudes presentadas por Beirut para la extradición de sospechosos desde países donde la pena de muerte fue abolida.

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Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de Human Rights Watch, declaró a la AFP que la medida es "un paso monumental para los derechos humanos en el país, que representa una ruptura clara con una sentencia cruel y arbitraria que nunca debería imponerse".

La abolición se produjo como parte de una serie de proyectos de ley que se debatirán en la actual sesión legislativa, incluida una ley de amnistía general que se ha debatido durante años.

Unión Europea felicita al Líbano por "dar ejemplo" en la región

La Unión Europea (UE) felicitó al Líbano por haber aprobado la ley que deroga la pena de muerte, en lo que calificó como "decisión histórica" que "da ejemplo" al convertir al país en el primero en Medio Oriente en abolir ese castigo.

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"La Unión Europea felicita al Líbano por la aprobación de la ley que deroga la pena de muerte, anunciada en el IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte celebrado en París el 30 de junio. Esta legislación histórica supone un importante paso adelante para los derechos humanos en el país", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

La política estonia recordó que la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y también su aplicación retroactiva "constituye un logro importante que se suma a la moratoria de facto sobre las ejecuciones que se mantiene en el Líbano desde 2004", y muestra "el compromiso del Líbano de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida".

"Como primer país de la región en abolir la pena de muerte, el Líbano está dando un poderoso ejemplo a otros países de Medio Oriente y más allá, reforzando la fuerte tendencia mundial hacia la abolición y el creciente apoyo internacional para poner fin a la pena de muerte en todo el mundo", consideró. *Con información de EFE

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