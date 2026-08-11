Damasco.- Un tribunal de Siria condenó a muerte en ausencia al derrocado presidente Bashar al-Assad, junto con su hermano menor Maher al Assad, en un fallo emitido el martes por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto de 14 años en el país, que dejó cerca de medio millón de muertos.

Las sentencias en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco son las primeras contra Al Assad o miembros de su círculo íntimo desde que las cinco décadas de dominio de la familia Al Assad llegaron a su fin hace 20 meses.

“Bashar al Assad utilizó agencias estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, dijo el juez Fakhareddine al-Aryan durante una sesión judicial que fue transmitida en vivo por la televisión estatal.

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También fue condenado a muerte en el mismo caso el primo materno de Al Assad, Atef Najib, por encabezar la represión en la provincia sureña de Daraa que condujo al levantamiento y, posteriormente, a la guerra civil. Al-Aryan dijo que Najib puede apelar.

En medio de estrictas medidas de seguridad, Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia. Una multitud de personas se reunió ante el tribunal en el centro de Damasco para escuchar el veredicto.

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“Hoy es el día de la justicia para todos los heridos, mártires, detenidos y sirios que se vieron obligados a abandonar su país”, dijo el abogado Adnan al-Masalmeh, quien representó a familias de las víctimas de Najib. “Hoy marca una victoria del derecho contra la injusticia, una victoria del pueblo sirio contra el régimen derrocado”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente sirio Bashar al-Assad. Foto: Archivo / AP

A-Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia después de la caída del gobierno en diciembre de 2024 y recibieron asilo político. Los nuevos gobernantes de Siria han pedido a Rusia que entregue a los Al-Assad.

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Najib, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2011, fue detenido posteriormente y se convirtió en uno de los funcionarios de más alto rango en ser llevado a juicio.

Najib es un exgeneral de brigada del ejército sirio que fue jefe de la Rama de Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa bajo el mando de Assad en 2011.

Durante su mandato, más de una docena de adolescentes que garabatearon grafitis contra el gobierno en la pared de una escuela en Daraa fueron arrestados y torturados. El caso se convirtió en un catalizador de protestas masivas contra las políticas represivas de las fuerzas de seguridad de Al Assad.

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Las protestas fueron respondidas con una brutal represión gubernamental y derivaron en una guerra civil de 14 años que terminó con el derrocamiento de Al Assad en una fulminante ofensiva rebelde.

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