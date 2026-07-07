Damasco. Dos explosiones sacudieron Damasco el martes mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunía con su homólogo en una visita histórica, con al menos 18 personas heridas, según el Ministerio sirio del Interior.

Fue el segundo atentado en Damasco en una semana y un revés para el nuevo presidente Ahmad al-Sharaa mientras daba la bienvenida a la primera visita de un líder occidental destacado desde el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad por grupos insurgentes a finales de 2024. Los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con brotes de violencia mientras afirman el control, pero la capital había permanecido en gran medida en paz.

Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones. Macron estaba a salvo y la reunión con Al-Sharaa continuó, indicó un funcionario del Palacio del Elíseo hablando bajo condición de anonimato para hablar sobre la seguridad de Macron.

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Ningún grupo se ha atribuido el hecho.

"Las cosas están bien organizadas. Hemos emprendido este viaje con pleno conocimiento de causa y con una organización adecuada por parte de Francia. No nos engañamos sobre los riesgos que existen, pero están controlados", afirmó en una rueda de prensa junto con Al-Sharaa, al cierre de su viaje oficial a Siria, antes de dirigirse a Turquía para la cumbre de la OTAN.

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"Tampoco ignoramos la voluntad de ciertos grupos de impedir el regreso de Siria a la comunidad internacional. Sin embargo, no debemos dejar que eso nos desestabilice ni nos aparte de la importancia del camino que hemos elegido. Por eso seguimos avanzando", agregó.

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En su intervención, el mandatario francés rindió homenaje al pueblo sirio y destacó el largo sufrimiento vivido durante la guerra.

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También recordó que Francia conoce de primera mano la amenaza terrorista y recordó que los atentados que golpearon al país en 2015 y 2016 fueron preparados en Siria por grupos yihadistas que reclutaron a numerosos jóvenes franceses, europeos y magrebíes.

El presidente francés insistió en que la lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad y sostuvo que el control de todo el territorio por parte del Estado sirio es "necesario para la seguridad de todos los sirios", al tiempo que reafirmó el compromiso de Francia dentro de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.

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Asimismo, defendió que la construcción de una "nueva Siria" pasa por el establecimiento de un verdadero Estado de derecho y consideró imprescindible combatir la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto.

"Es necesario que se escuche la palabra de las víctimas, que se haga justicia y que los verdugos sean juzgados. Es una condición necesaria para la paz civil", afirmó.

Hoja de ruta hacia la normalización

Macron y Al-Sharaa sellaron un acuerdo para que cada país envíe embajador al otro "lo antes posible", en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales.

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El dirigente sirio dijo que se firmó una declaración de cooperación global que definió como una "hoja de ruta" destinada a garantizar la continuidad y el desarrollo de las relaciones bilaterales mediante un seguimiento ministerial anual.

Al Sharaa subrayó que la nueva etapa estará basada en "proyectos tangibles" que beneficien a ambos países y señaló que las conversaciones dieron lugar a un "paquete estratégico" de acuerdos y contratos con importantes empresas francesas.

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Entre las iniciativas mencionó la ampliación de las infraestructuras portuarias sirias y la modernización de los sistemas de aviación y navegación aérea, con el objetivo de "conectar Siria con todo el mundo".