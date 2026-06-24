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Miami.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a un alto dirigente del grupo yihadista Estado Islámico (EI) con ataques aéreos en Siria, país al que han bombardeado desde la muerte de tres estadounidenses en diciembre, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El organismo, con sede en Florida, reveló en un comunicado que los militares estadounidenses ejecutaron un "ataque de precisión" en el noroeste de Siria el 19 de junio que resultó en la muerte de Ali Husayn al-'Ulaywi, al que identificaron como "un líder sénior del EI".
El ataque ocurrió como "parte de los esfuerzos continuos de EU para desmantelar y eliminar a terroristas que buscan atacar a estadounidenses en el extranjero o en territorio nacional", según el Centcom, que sostuvo que está trabajando "con socios regionales".
"El Centcom y nuestros socios mantienen su compromiso de erradicar los restos de ISIS para asegurar su derrota duradera", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central.
El Ejército estadounidense ha atacado Siria desde la "Operation Hawkeye Strike" ("Operación Ojo de Halcón"), que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.
La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista.
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"Seguiremos defendiendo el territorio nacional de EU, a nuestros miembros del servicio, y a nuestros aliados y socios en toda la región", apuntó ahora Cooper.
mcc
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