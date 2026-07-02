[Publicidad]
Un ataque con bomba causó al menos cinco muertos y 16 heridos en un café del centro de Damasco, la capital de Siria, informaron las autoridades.
Según la televisión estatal, la explosión fue provocada por un "artefacto explosivo" colocado en el establecimiento, situado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia.
Un corresponsal de la AFP vio además ambulancias trasladando a las víctimas tras la explosión.
Lee también EU mata a un líder del Estado Islámico en Siria; es parte de los esfuerzos para eliminar a terroristas, afirma el Centcom
Desde la llegada al poder, en diciembre de 2024, de las autoridades islamistas que derrocaron a Bashar al Asad, Damasco ha sido escenario de varios incidentes.
El atentado más grave se produjo en junio de 2025 y tuvo como objetivo una iglesia.
[Publicidad]
Aquel ataque suicida, que dejó 25 muertos, fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, mientras que las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.
mcc
[Publicidad]
Más información
Mundo
Instituto cubano señalado por EU denuncia acusaciones en su contra; acusa a Marco Rubio de mentir "deliberadamente"
Nación
Se celebra primera reunión bicameral de ciencia
Universal Deportes
Mariana Bernal es sancionada por dopaje y queda fuera de Los Ángeles 2028
Descubre y Compra
Jueves de 2x1 en Ticketmaster; 3 conciertos para aprovechar la oferta especial
Showbiz
Kenia Os enciende el internet con vestido 'cut out' y lencería a la vista
Destinos
Los parques de Six Flags celebrarán el 4 de julio con atracciones, eventos especiales y sorpresas
Educación
¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Así puedes conseguir una visa de trabajo desde México
Educación
Kim Kardashian luce uno de los bikinis “más pequeños del mundo” y sorprende con figura “casi irreal”