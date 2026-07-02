Un ataque con bomba causó al menos cinco muertos y 16 heridos en un café del centro de Damasco, la capital de Siria, informaron las autoridades.

Según la televisión estatal, la explosión fue provocada por un "artefacto explosivo" colocado en el establecimiento, situado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia.

Un corresponsal de la AFP vio además ambulancias trasladando a las víctimas tras la explosión.

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Desde la llegada al poder, en diciembre de 2024, de las autoridades islamistas que derrocaron a Bashar al Asad, Damasco ha sido escenario de varios incidentes.

El atentado más grave se produjo en junio de 2025 y tuvo como objetivo una iglesia.

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Aquel ataque suicida, que dejó 25 muertos, fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, mientras que las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.

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