¿Necesitas comprobar que concluiste tus estudios de preescolar, primaria o secundaria? En la Ciudad de México (CDMX) es posible solicitar tu certificado de estudios, un documento oficial que acredita los estudios realizados y que puede ser necesario para continuar con tu trayectoria académica o realizar algún trámite de interés.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) es la dependencia encargada de los servicios de educación básica en la capital, que incluyen preescolar, primaria y secundaria, por lo que en caso de requerir un duplicado necesitamos tener estos documentos a la mano.

En primera instancia, tras ingresar en la página de la AEFCM: https://controlescolar.sepdf.gob.mx/valida/, deberás llenar los siguientes datos:

CURP

Datos de contacto

Datos de la escuela

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Una vez ingresados esos datos, se desplegará un nuevo formato que cuenta con los datos ingresados, así como una lista de los siguientes documentos.

Acta de nacimiento o documento equivalente

CURP

Comprobante original de pago de derechos

Antecedentes escolares, como boletas o documentos que permitan identificar los estudios realizados, en caso de contar con ellos.

Identificación oficial con fotografía, cuando corresponda.

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¿Qué pasa si terminaste tus estudios antes de julio de 2017?

En caso de que hayas obtenido tu certificado de estudios a partir del mes de agosto de 2017, lo puedes descargar en el portal: Sistema de información de certificados de educación básica.

https://controlescolar.sepdf.gob.mx/valida/

¿Qué pasa si vivo en otro estado?

De acuerdo con la unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), si deseas solicitar un duplicado del Certificado de Educación Primaria o Secundaria, podrás realizar el trámite y presentar los requisitos en la escuela donde concluiste.

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También existe la posibilidad de presentar la documentación correspondiente en el área de Control Escolar de la entidad en la que resides, aunque hayas realizado los estudios en otra entidad.

Para conocer la ubicación del área de Control Escolar, debes consultar el Directorio de las Áreas de Control Escolar.

Requisitos para formular la solicitud:

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Copia del certificado.

En caso de no contar con la copia, necesitará la siguiente información:

Nombre de la escuela

Localidad, colonia o municipio

Entidad donde concluyó sus estudios, último año en que cursó la Educación Primaria o Secundaria.

Copia de acta de nacimiento o documento equivalente.

CURP (en caso de contar con ella).

Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, etc.)

Pago de derechos: El costo depende de la entidad en donde se realice el trámite; en la escuela o en el área de Control Escolar te indicarán el costo, así como el procedimiento para efectuar el pago.

mahc/rmlgv