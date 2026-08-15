Con el fin de profesionalizar a las distintas áreas que implica el cine, el Centro de Capacitación Cinematográfica ha comenzado un proceso para certificar a técnicos ya sea académicamente o por experiencia profesional.

Dinorath Ramírez, directora del CCC (por sus siglas), apunta que se ha acercado de entidades como Chihuahua y Yucatá a fin de contar con laboratorios que permitan a personas interesadas adquirir conocimientos.

“Podrá ser así o bien, si ya se tiene experiencia, pueden hacer un examen y con eso obtenerla”, indica.

La razón de la profesionalización sería un paso más para que productores tanto nacionales como extranjeros, sepan que contarán con personal capacitado.

Durante varias décadas varios trabajadores aprendían en el campo de rodaje e iban transmitiendo sus conocimientos a familiares o nuevos integrantes.

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Tras el término de la pandemia y el boom de producciones, se adelantaron procesos de gente de la producción y por ejemplo alguien que comenzaba como asistente de dirección, en pocos meses se hacía responsable máximo, cuando lo normal esto era un camino de años.

La certificación, subraya Ramírez, también ayudaría a la descentralización del cine, puesto que los proyectos podrían echar mano de técnicos locales, en lugar de trasladarlos desde la Ciudad de México.

“Cada vez las producciones piden más experiencia porque por ejemplo, el costo de ser asistente de producción sin tener formación o un mínimo de conocimiento, puede resultar muy caro porque pueden haber errores. Cada vez las productoras están poniendo más trabas en ello”, apunta.

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Actualmente el CC en su sede de Chapultepec ha comenzado una segunda generación de alumnos. Hasta el momento ha atendido a más de mil 500 personas, más del doble de lo registrado en el 2025.

La funcionaria detalla que en lo general aplican más hombres que mujeres.

“Si tenemos por ejemplo, 600 personas, de ellos 400 son 400 hombres y 200 mujeres. Lo que eligen es variable, cuando estuvo Henner Hofmann (cinefógrafo en la dirección del colegio) había muchos directores y directoras que cambiaron a foto; ahora hay más gente que estudia foto y que buscan cambiarse a foto”, explica.

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En conversaciones

En febrero pasado profesores del CCC formaron un Colectivo para denunciar malas condiciones laborales y solicitar sean arregladas por las instancias correspondientes.

Apuntaron que los docentes no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, pese a que realizan un trabajo subordinado, con horarios, programas académicos y directrices institucionales claras.

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En lugar de ello, señala el texto, son contratados mediante el Capítulo 3000, como “prestadores de servicios profesionales”, figura que niega la existencia formal de una relación laboral y no genera prestaciones laborales de ningún tipo.

Ramírez indica que ha habido reuniones para platicar del tema y trabajando en los procesos para mejorar.

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