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Tamps. - Con los gritos de “¡Justicia para Danna!”, y “¡Liberen a Danna!”, ciudadanos se manifestaron a la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al evento de la inauguración del nuevo hospital del ISSSTE en Tampico.
A las 17:15 horas, mientras el vehículo donde iba la presidenta avanzaba muy despacio por la cantidad de personas reunidas, se escuchaban las peticiones de los manifestantes.
“Justicia señora presidenta, los tamaulipecos estamos hartos de esta injusticia. ¡Basta de corrupción, señora presidenta!”, se escuchaba la voz de una mujer a través de un megáfono. “Señora presidenta, votamos por usted, queremos justicia”, seguía la persona en el sonido.
En una enorme manta se leía lo siguiente: “Justicia y libertad para Danna Yanina #NiUnaMás #NoMásPresosInocentes”.
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En otra enorme manta blanca, el mensaje fue el siguiente: “Sra. Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, ¡pedimos su intervención inmediata!”.
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Los papás de Danna Yanina “N” lograron ingresar al lugar del evento, donde piden justicia por su hija.
Con sus manos, los padres levantaban una fotografía de ella tamaño póster, con el siguiente mensaje: “Corruptos, justicia para Danna, no estás sola”.
Danna Yanina “N” es una de las tres personas que se encuentran en el penal de Altamira, acusadas por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, quien murió la noche del pasado 16 de julio en un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.
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JACL/cr
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