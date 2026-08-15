Pachuca.- Una protesta en contra de un proyecto carretero en la localidad de El Jagüey, en el municipio de Nopala, Hidalgo, escaló entre los opositores, quienes incendiaron una patrulla. Además, se realizó una movilización por las calles de esa localidad, con caballos y tractores.

De acuerdo con los pobladores existe un proyecto para la construcción de una autopista de 96 kilómetros que, aseguran, afectaría a la comunidad, ya que quedaría dividida en dos partes y dañaría viviendas y terrenos de cultivo.

Ante ello este día salieron a las calles y mediante consignas de “no a la autopista” y pancartas rechazaron la vía carretera y señalaron que no permitirán la ejecución de este proyecto.

Durante la manifestación, los vecinos quienes acudieron con caballos, cuatrimotos, tractores y automóviles, bloquearon la carretera estatal Huichapan-Tula. En sus pancartas señalaron que ya tienen páneles solares, vías férreas, gasoductos, torres de alta tensión y ductos de Pemex, “pero ya no queremos autopista”.

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Protesta por construcción de autopista en Hidalgo se torna violenta; vecinos incendian una patrulla. (Foto: especial)

Posteriormente, la protesta aumentó de intensidad y algunos de los opositores rociaron con gasolina una patrulla, a la que después prendieron fuego.

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Los pobladores acusaron a las autoridades municipales de no atender sus demandas y calificaron como una irresponsabilidad que no hayan dado respuesta a sus inquietudes.

Señalaron que no se les ha informado sobre la magnitud del proyecto ni sobre las afectaciones que podría ocasionar en la localidad. Sin embargo, indicaron que, de acuerdo con la información que ha circulado, la población quedaría dividida en dos partes por una autopista que, consideran, traería riesgos para la comunidad.

Además, advirtieron que podrían resultar afectadas viviendas y tierras de cultivo que forman parte de su patrimonio, situación que, aseguran, las autoridades no han tomado en cuenta.

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