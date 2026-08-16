Rayados vuelve al estadio BBVA tras el parón de Leagues Cup, donde lograron clasificar a los Cuartos de final con seis puntos.

Enfrente están los Bravos de Juárez, que hasta ahora, son el peor equipo del Apertura 2026, con 0 puntos tras tres jornadas.

Por su parte, Rayados se sitúa en el quinto peldaño de la clasificación general con seis unidades.

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Sigue aquí el minuto a minuto del partido Rayados vs Juárez