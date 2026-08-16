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Rayados vuelve al estadio BBVA tras el parón de Leagues Cup, donde lograron clasificar a los Cuartos de final con seis puntos.
Enfrente están los Bravos de Juárez, que hasta ahora, son el peor equipo del Apertura 2026, con 0 puntos tras tres jornadas.
Por su parte, Rayados se sitúa en el quinto peldaño de la clasificación general con seis unidades.
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Sigue aquí el minuto a minuto del partido Rayados vs Juárez
Universal Deportes 06:24 PM
¿Dónde y a qué hora ver Rayados vs Juárez?
El partido se podrá sintonizar a través de las señales de TUDN, VIX y Canal 5
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