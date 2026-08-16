Universal Deportes | 15-08-26 | 18:35 |

Rayados vuelve al estadio BBVA tras el parón de Leagues Cup, donde lograron clasificar a los Cuartos de final con seis puntos.

Enfrente están los Bravos de Juárez, que hasta ahora, son el peor equipo del con 0 puntos tras tres jornadas.

Por su parte, Rayados se sitúa en el quinto peldaño de la clasificación general con seis unidades.

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¿Dónde y a qué hora ver Rayados vs Juárez?

El partido se podrá sintonizar a través de las señales de TUDN, VIX y Canal 5

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