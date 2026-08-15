La ventana de transferencias sigue abierta, por lo que la posibilidad de que algún futbolista mexicano salga a Europa sigue vigente. Dentro de este escenario aparece el nombre de Armando González, quien ya despierta el interés del Olympiacos de Grecia.

El delantero de las Chivas se colocó como uno de los posibles candidatos mexicanos para salir al extranjero, ya que en la temporada pasada marcó un total de 24 goles y se ganó su lugar en la Copa del Mundo, en la que disputó un par de minutos.

Aunque la 'Hormiga' ya suma 12 juegos sin anotar —el último fue en abril—, lo hecho en el pasado ya lo colocó como un futbolista de exportación y su destino podría estar en Grecia.

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De acuerdo con César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el Olympiacos ya habría abierto negociaciones con el cuadro rojiblanco para explorar las posibilidades de llevarse al canterano del Guadalajara.

🚨[EXCLUSIVO] Olympiacos abrió negociaciones por la "Hormiga" González y ya le hizo una primera oferta a Chivas. ⬇️https://t.co/zyxcxOtoVt pic.twitter.com/dqVWPFE35Y — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2026

La cláusula de Armando González está fijada en 15 millones de dólares, pero, según los reportes, Chivas podría acordar un monto menor al establecido y quedarse con un porcentaje de una futura venta del atacante tricolor, lo que encaminaría la negociación hacia un posible acuerdo.

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Ahora resta esperar cómo se desarrollan las pláticas entre la directiva griega y la rojiblanca, en caso de que el Olympiacos no pague la cláusula establecida.