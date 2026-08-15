Uno de las grandes incógnitas en este verano es conocer hacia dónde se irá Santiago Giménez, quien ya no entraría en planes del AC Milan para esta campaña, y su salida podría ser llegar al Porto de Portugal.

Este rumor ha ocasionado que Héctor Herrera, ídolo del cuadro portugués, de su punto de vista sobre el posible movimiento del delantero mexicano al equipo de los Dragones.

El ex capitán del cuadro blanquiazul comentó que se enteró recientemente sobre la posible llegada de 'Santi' Giménez y bromeó con este caso.

"Vi la noticia hace poco, unos amigos portugueses me escribieron, ojalá pueda ir y así le rento mi casa", dijo para Univisión.

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Respecto a lo qué significaría llegar al Porto, Herrera aseguró que ese movimiento es algo ideal para el mexicano para retomar el gran momento que alguna vez vivió en el Feyenoord.

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"Es un equipo donde es muy bueno para destacarse y para hacer historia. El Porto para mí lo fue todo, le tengo un cariño y amor especial. Si me pidiera consejo, diría que es la mejor opción que tendría; se sentirá amado y eso es importante para nosotros como jugadores", explicó Herrera.

Hasta el momento, no se han actualizado los rumores sobre si Giménez llegará o no al cuadro portugués para continuar con su carrera futbolística.