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Una persona en situación vulnerable falleció luego de ser atacada por un perro en uno de los andadores del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto de aproximadamente 30 años caminaba por el andén marcado con la letra K cuando fue atacado por un perro que lo mordió en varias ocasiones.
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) asignados a la vigilancia del paradero acudieron y resguardaron al canino y solicitaron apoyo médico.
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Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se movilizó al lugar y tras revisar al hombre en aparente situación de calle, diagnosticaron su deceso.
El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana ante la mirada de los usuarios del Cetram.
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Policías resguardaron la zona mientras que los servicios periciales realizaron las primeras indagatorias.
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