Este viernes se descarriló uno de los nueve vagones de un tren en la zona de maniobras de los talleres Ticomán, mismo que se originó por las condiciones del terreno, derivadas de una falla geológica y el reblandecimiento del suelo provocado por la temporada de lluvias, informó el Metro.

Tras el incidente, técnicos de instalaciones fijas y material rodante del Sistema de Transporte Colectivo (STC) laboraron en la zona de maniobras para reincorporar al vagón a su posición en la vía.

El Metro indicó que el tren se encontraba vacío, ya que estaba en la zona de talleres y no se reportaron personas lesionadas.

Agregó que con base en la revisión técnica que realizó el Metro, en el punto se llevarán a cabo trabajos de renivelación geométrica de la vía y compactación del balasto, además de las acciones correctivas que determine el área especializada.

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