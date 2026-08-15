[Publicidad]
El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que se han realizado nueve mil acciones contra la chatarrización en 65 operativos hechos desde el inicio de la primera administración, periodo en el que se han efectuado 13 mil visitas oculares, apercibido a 7 mil 519 vehículos y retirado mil 412 unidades abandonadas con grúa para su ingreso al depósito vehicular.
El edil destacó que estas acciones permiten atender de manera oportuna vehículos abandonados que pueden convertirse en focos de inseguridad e insalubridad, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y favorecer el libre tránsito en las calles de la demarcación.
“Estos dispositivos implementados desde 2021 se enmarcan también en la exitosa política de seguridad Escudo Coyoacán. Siempre hay coordinación, por supuesto, con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros sabemos trabajar de la mano”, expresó.
Leer también Persona en situación vulnerable muere tras ataque de perro en Cetram Indios Verdes; policías resguardan la zona
La directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que el programa no consiste únicamente en retirar vehículos de la vía pública, sino en atender una problemática que requiere seguimiento y coordinación entre distintas autoridades.
“Por ello, existe un compromiso y una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad y, mes con mes, nos programan jornadas de dos a tres días para llevar a cabo los arrastres correspondientes, atendiendo aquellos vehículos que previamente fueron identificados por los compañeros del área correspondiente y apercibidos, y que cumplen con los criterios establecidos de prioridad uno”, puntualizó.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Más de 5 millones de usuarios del Metro tendrán acceso a servicios de salud mental; Consejo Ciudadano capacitará a trabajadores del STC
Mundo
Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto; agradece el apoyo económico y de los equipos de rescate
Tendencias
Kingdom Hearts alista serie de anime; videojuego de Disney prepara su cuarta entrega junto a Coco
Estados
Asesinan a dos hombres frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa; fueron acribillados con fusiles automáticos
Fútbol
¡Estamos contigo! Afición rinde homenaje a la hija fallecida de un futbolista en Países Bajos
Fútbol
¡Al rescate! Raúl Jiménez anota penalti con el Wolverhampton rescatando el empate ante el Blackburn
Sergio Flores
¡Justo en la nostalgia! Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple por primera vez desde 1993
Fútbol
Tigres vs Atlas EN VIVO: Horario y dónde ver el juego del Apertura 2026