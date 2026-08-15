El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que se han realizado nueve mil acciones contra la chatarrización en 65 operativos hechos desde el inicio de la primera administración, periodo en el que se han efectuado 13 mil visitas oculares, apercibido a 7 mil 519 vehículos y retirado mil 412 unidades abandonadas con grúa para su ingreso al depósito vehicular.

El edil destacó que estas acciones permiten atender de manera oportuna vehículos abandonados que pueden convertirse en focos de inseguridad e insalubridad, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y favorecer el libre tránsito en las calles de la demarcación.

“Estos dispositivos implementados desde 2021 se enmarcan también en la exitosa política de seguridad Escudo Coyoacán. Siempre hay coordinación, por supuesto, con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros sabemos trabajar de la mano”, expresó.

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El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que se han realizado nueve mil acciones contra la chatarrización en 65 operativos hechos desde el inicio de la primera administración. (Foto: especial)

La directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que el programa no consiste únicamente en retirar vehículos de la vía pública, sino en atender una problemática que requiere seguimiento y coordinación entre distintas autoridades.

“Por ello, existe un compromiso y una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad y, mes con mes, nos programan jornadas de dos a tres días para llevar a cabo los arrastres correspondientes, atendiendo aquellos vehículos que previamente fueron identificados por los compañeros del área correspondiente y apercibidos, y que cumplen con los criterios establecidos de prioridad uno”, puntualizó.

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